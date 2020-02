Che Amica geniale sarà senza Gaia Girace che interpreta Lila?

“Mi spiace lasciare il mio personaggio, però voglio fare anche cose nuove”: A parlare è Gaia Girace, la giovanissima attrice che presta il volto a Lila nella serie L’amica geniale. Intervistata da Fanpage, la Girage anticipa che, a malincuore, lascerà il personaggio dopo i primi tre episodi della prossima stagione

E sul suo futuro professionale, l’attrice sembra avere le idee chiare.

Sul rapporto col regista Saverio Costanzo e con Elena Ferrante, autrice dei romanzi da cui la serie è tratta, Gaia Girace rivela:

“Sono le colonne portanti di questo progetto. Saverio è il mio punto di riferimento. Possiamo dire che è stata lui la prima persona che ha creduto in me. È fondamentale la sua presenza sul set, perché mi tranquillizza. È veramente un grande. Gli auguro tutto il bene del mondo. Elena Ferrante si fa sentire soltanto via mail per dare indicazioni qualche volta, in particolare su quelle scene di estrema importanza. Quando arriva a noi qualcosa di lei, siamo tutti più felici”.