Firmate il nostro appello per il riconoscimento dello stato di Palestina

Powered by

globalist Modifica articolo

2 Gennaio 2024 - 15.57

ATF

Appello al Parlamento italiano

Per il riconoscimento dello Stato di Palestina



Ai Signori Deputati e Senatori della Repubblica Italiana



Noi, cittadine e cittadini italiani, considerando che il conflitto israelo-palestinese è una delle principali crisi irrisolte del mondo, ricordando che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e il Consiglio di Sicurezza dell’Onu hanno approvato, a maggioranza, risoluzioni che riconoscono il diritto del popolo palestinese a uno Stato indipendente e sovrano e chiedono la restituzione dei territori occupati

tra cui le risoluzioni 181 (II) (1947 194 (III) 1948 , 242 (1967), 338 (1973), 3236 (XXIX) 1974, 425 (1978), 435 (1978), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 181 (2012) e 2334 (2016), convinti che il riconoscimento dello Stato di Palestina sia un passaggio fondamentale per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ci rivolgiamo al Parlamento italiano affinché approvi una mozione che impegni il governo a riconoscere lo Stato di Palestina.

Il riconoscimento dello Stato di Palestina è un atto di giustizia e di equità. È un diritto del popolo palestinese che è stato riconosciuto da numerosi Stati membri delle Nazioni Unite.

E’ stato anche riconosciuto dalla Santa Sede.



È un passo necessario per porre fine a un conflitto che dura da decenni e che ha causato immense sofferenze umane. Un atto di rilancio del percorso di pace nella prospettiva di due popoli e due Stati.

Il riconoscimento dello Stato di Palestina contribuirebbe a creare le condizioni eque per una ripresa su basi solide dei negoziati di pace tra israeliani e palestinesi.

L’Italia ha una lunga tradizione di impegno per la pace e la giustizia nel mondo. Riconoscendo lo Stato di Palestina, il nostro Paese contribuirebbe a costruire un futuro migliore per il Medio Oriente e per l’intera comunità internazionale.

Per questi motivi, chiediamo al Parlamento italiano di approvare una mozione che impegni il governo a riconoscere lo Stato di Palestina.

Avviso: JavaScript è obbligatorio per questo contenuto.