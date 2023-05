Turchia al voto, Erdogan in netto vantaggio dopo il 10% delle sezioni scrutinate

globalist Modifica articolo

14 Maggio 2023

In Turchia seggi chiusi per le elezioni parlamentari e presidenziali, dove una coalizione di opposizione guidata da Kemal Kilicdaroglu sfida il capo di Stato in carica Recep Tayyip Erdogan.

Iniziato lo spoglio delle schede. Non si sono registrati incidenti di rilievo durante le operazioni di voto. Secondo risultati parziali diffusi dalla tv HaberTurk, Erdogan è in vantaggio con il 58,34%, alle elezioni in Turchia. Dopo lo spoglio del 10,9% delle schede, il capo dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu è fermo al 35,84%. Muharrem Ince ottiene lo 0,6% e Sinan Ogan 5,21%.

La vigilia e i sondaggi

Le possibilità che la Turchia si possa sbarazzare di Erdogan ci sono. C’e da capire le capacità che il Sultano e la sua rete di potere hanno.

In Turchia sono iniziate alle 8 (le 7 in Italia) le operazioni di voto per le elezioni parlamentari e presidenziali.

I seggi resteranno aperti fino alle 17 (le 16 in Italia): compresi i residenti all’estero, gli aventi diritto al voto sono in tutto oltre 64 milioni di persone e possono votare tutti i cittadini turchi che abbiano compiuto almeno 18 anni. I giovani maggiorenni che hanno diritto di voto per la prima volta nella loro vita sono 4.904.672.

I membri dell’assemblea parlamentare, composta da 600 deputati, sono scelti attraverso un sistema proporzionale in cui gli aventi diritto votano per un partito, non per un candidato, e per entrare in parlamento una formazione politica deve superare la soglia del 7% delle preferenze o fare parte di un’alleanza che la supera.

A queste elezioni sarà possibile scegliere tra 36 partiti diversi. Per diventare presidente, un candidato deve invece superare la soglia del 50% dei consensi altrimenti ci sarà un secondo turno, in programma il 28 maggio. Il capo di Stato in carica, Recep Tayyip Erdogan è tra i candidati alla presidenza; gli altri due sono Kemal Kilicdaroglu, che guida un’alleanza composta da vari partiti di opposizione (ed è in testa ai sondaggi) , e Sinan Ogan che guida un’alleanza di partiti minori. Muharrem Ince, un altro dei candidati, si è ritirato dalla corsa nei giorni scorsi.

Secondo dati diffusi dal ministero dell’Interno, i cittadini siriani che si sono trasferiti in Turchia in seguito all’inizio del conflitto civile in Siria nel 2011 e, dopo avere ottenuto la cittadinanza, hanno diritto di votare sono poco meno di 131mila persone. Le operazioni di voto per i cittadini turchi residenti all’estero si sono concluse il 9 maggio nei Paesi dove risiedono e, su 3 milioni e 416mila aventi diritto, hanno votato 1 milione e 691mila persone in 74 diversi Stati e altri 125mila hanno potuto esprimere le proprie preferenze presso i valichi di frontiera portando il numero totale dei votanti a circa 1 milione e 817mila persone che corrisponde al 53,18% degli aventi diritto, un’affluenza record per i residenti all’estero che alle ultime consultazioni del 2018 si era fermata al 50,9% degli aventi diritto.

L’opposizione Kemal Kilicdaroglu ha denunciato nei giorni scorsi tentativi da parte di Mosca di influenzare l’esito del voto in favore di Erdogan. E il motivo è chiaro: dalla Libia alla Siria passando per altri dossier Erdogan e Putin – teoricamente su barricate opposte – hanno remore trovato un’intesa spartitoria, come ben sanno i curdi siriani che Mosca ha dato in pasto al Sultano,