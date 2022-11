L'Arcivescovo di Kiev è in Vaticano, oggi incontro col Papa per discutere di guerra e pace

globalist Modifica articolo

7 Novembre 2022 - 11.22

Il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sviatoslav Shevchuk, incontrerà questa mattina papa Francesco in Vaticano. E’ la prima volta che Shevchuk lascia il Paese dall’inizio della guerra, il 24 febbraio scorso, se si esclude un breve incontro in Polonia per il sinodo.

L’arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina, arrivato ieri a Roma, resterà nella Capitale per una settimana per – si legge nella nota – “portare il grido del popolo ucraino al cuore della cristianità, con la speranza di una pace giusta che renda giustizia al popolo ucraino aggredito”.

Nelle ultime settimane la Russia si è concentrata sul colpire le infrastrutture energetiche dell’Ucraina nell’ultimo mese, causando carenze di energia e interruzioni di servizio in tutto il Paese. Per oggi sono previsti blackout controllati in sette regioni, tra le quali la città e l’Oblast di Kiev: lo ha reso noto la compagnia energetica statale ucraina. Le autorità della capitale ucraina hanno iniziato a pianificare un’evacuazione totale della sua popolazione, stimata in circa 3 milioni di abitanti, nel caso in cui i bombardamenti russi delle infrastrutture continuino e provochino un blackout totale. La rete elettrica è stata gravemente danneggiata dai missili russi e la situazione è già disastrosa, con il 40% delle infrastrutture energetiche dell’Ucraina danneggiate o distrutte. Per cercare di evitare che la rete si guasti completamente, la compagnia elettrica nazionale ucraina ha già anticipato sabato che continuerà a imporre blackout continui in sette regioni del Paese (oltre a Kiev, le regioni coinvolte sono quelle di Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv e Poltava)