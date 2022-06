Ucraina, Lavrov taglia corto sulla pace: "Non vedo la possibilità di nuovi negoziati, Ue e Nato come Hitler"

globalist

24 Giugno 2022 - 14.30

“Adolf Hitler riunì gran parte dei Paesi europei per una guerra contro l’Unione Sovietica”, Mosca farà “molta attenzione” agli sviluppi.

Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, non vede spazi per un dialogo per il cessate il fuoco. Al momento “non vedo la possibilità che l’Ucraina possa tornare ai negoziati con la Russia”. In un’intervista alla televisione pubblica bielorussa, Lavrov ha affermato che “quando Kiev vorrà riprendere i negoziati con la Russia, Mosca procederà dalla situazione sul campo e terrà conto della riluttanza di un certo numero di regioni liberate a tornare sotto il controllo delle autorità di Kiev”.

Intanto, gli Stati Uniti stanno inviando all’Ucraina aiuti militari per altri 450 milioni di dollari. Lo ha confermato il portavoce della Casa Bianca, John Kirby. “Questo pacchetto contiene armi ed equipaggiamento, inclusi i nuovi sistemi di razzi da artiglieria ad alta mobilità”, ha spiegato Kirby. Verranno inoltre spedite decine di migliaia di munizioni da artiglieria e imbarcazioni da pattugliamento.

I difensori ucraini trincerati nello stabilimento chimico Azot di Severodonetsk sono disposti ad arrendersi se verra’ garantita l’incolumità dei civili. Lo ha riferito a Tass una fonte delle milizie separatiste filorusse del Lugansk. In precedenza il governatore ucraino dell’Oblast, Sergiy Gaidai, aveva affermato che i soldati presenti nella fabbrica stavano valutando un ritiro.

Il raggruppamento regionale delle truppe e il sistema di difesa aerea dello Stato dell’Unione di Russia e Bielorussia hanno bisogno di misure urgenti per aumentare la prontezza di combattimento, ha affermato il ministro della Difesa di Mosca, Serghei Shoigu.

“Le circostanze impongono la necessità di adottare misure congiunte urgenti per rafforzare la capacita’ di difesa dello Stato dell’Unione, aumentare la prontezza al combattimento del raggruppamento regionale di truppe e del sistema di difesa aerea regionale unificato”, ha affermato Shoigu in un incontro con l’omologo di Minsk, Viktor Khrenin, a Mosca.

Shoigu ha aggiunto che la questione sta diventando oggi sempre più urgente e la Russia è pronta a fornire “qualsiasi supporto agli amici bielorussi” in questo senso. Il 19 maggio, il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha annunciato l’acquisto di sistemi di difesa aerea S-400 e sistemi missilistici Iskander dalla Russia.