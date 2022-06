Loving day: il 2 giugno è la festa dell'amore coraggioso che vince sul razzismo

Claudia Sarritzu

2 Giugno 2022 - 09.28

Ci sono coppie a cui non basta amarsi per essere felici. Devono essere anche molto coraggiose per poter stare insieme.

Lui era bianco ma lei era un’afroamericana di discendenza cherokee. Il 2 giugno del 1958 Mildred Jeter e Richard Loving si sposarono. Secondo il Virginia’s racial integrity act del 1924, che vietava le unioni multirazziali, avevano compiuto un reato.

Si sposarono a Washington ma qualcuno decise di fare la spia e riferì del loro matrimonio allo sceriffo Garnett Brooks. La coppia si dichiarò colpevole e nel 1959 fu condannata a venticinque anni di reclusione. Gli fu però offerta la sospensione condizionale della pena a patto che lasciassero lo stato. Furono costretti a trasferirsi a Washington, e un anno dopo decisero di portare la loro vicenda davanti alla corte suprema.

Il caso Loving v. Virginia segnò un grande traguardo per i diritti civili negli Stati Uniti: il 12 giugno 1967, fu eliminato il reato di matrimonio multirazziale. E questo giorno è conosciuto come Loving day.

Nel 1965 la rivista Time inviò il suo fotografo Gray Villet per raccontare la vita dei due protagonisti.

Le due settimane che Villet passò insieme alla coppia sono state raccolte per la prima volta nel libro The Lovings: an intimate portrait uscito nel 2016 per la casa editrice Princeton architectural press. “Villet aveva la capacità di scomparire quando lavorava. E ancora prima di scattare, emergeva il ritratto di una coppia straordinariamente innamorata”, racconta la moglie di Villet, Barbara, giornalista di Life, che era con lui durante quei giorni.

Jeff Nichols nel 2016 ha diretto il film Loving raccontando la storia della coppia.

