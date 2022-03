Ucraina, Putin senza freni: "Distruggeremo l'anti Russia creata dall'Occidente"

globalist

4 Marzo 2022 - 10.36

Alla vigilia dei prossimi colloqui per trovare una soluzione diplomatica, che si terranno in Bielorussia all’inizio della prossima settimana, Vladimir Putin ha ribadito la sua durissima posizione:”Distruggeremo l’anti-Russia creata dall’occidente”, ha minacciato. Poi, parlando ai membri del Consiglio di Sicurezza a Mosca ha aggiunto: “Siamo in guerra con neonazisti. Le forze ucraine usano civili come scudi umani. L’operazione procede secondo i piani”.

Nella notte, Facebook e diversi siti web sono risultati parzialmente inaccessibili in Russia poiché le autorità reprimono le voci critiche mentre i combattimenti si intensificano in Ucraina. I russi sfondano a Sud e controllano i mari. Bombe su Chernihiv: colpite scuole e case. Mariupol rimane sotto attacco

Il terzo round delle trattative, come detto, dovrebbe tenersi in Bielorussia. Il primo obiettivo è quello di creare un corridoio umanitario per poter evacuare i civili coinvolti nel conflitto.