Guerra in Ucraina, Londra: "La battaglia di Kiev non è ancora cominciata i russi ancora lontani"

globalist

26 Febbraio 2022 - 10.12

Preroll

Guerra in Ucraina, ieri si temeva una caduta imminente di Kiev dopo un grosso attacco russo ma, nonostante gli incendi, i missili e le bombe, la guerra a Kiev non è ancora cominciata e non sembra destinata a cominciare presto. Secondo le analisi della difesa britannica, quello che si è visto nella notte è opera di missili lanciati a distanza e di azioni isolate di uomini delle forze speciali e paracadutisti. Il grosso dell’esercito russo in marcia su Kiev è ancora molto lontano dalla capitale, trattenuto dalla resistenza ucraina a Nord.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Parlando al programma Today di BBC Radio 4, James Heappey ha affermato che l’obiettivo di conquistare le principali città ucraine non era stato realizzato. E Kiev è ancora molto lontana.

“I combattimenti alla periferia di Kiev durante la notte, possono essere stati condotti solo forze speciali russe spetsnaz e da paracadutisti. La realtà è che le colonne corazzate che scendono dalla Bielorussia e dal nord per circondare Kiev sono ancora lontane, perché sono state trattenute da questa incredibile resistenza ucraina”.