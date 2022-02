Ucraina, gli Usa non si fidano della ritirata delle truppe russe: "Sono arrivati altri settemila soldati al confine"

globalist

17 Febbraio 2022 - 09.12

La situazione in Ucraina che sembrava avere qualche spiraglio di risoluzione nei giorni scorsi, è tornata di nuovo in stallo con la scoperta da parte degli Usa che in realtà la Russia ha soltanto lanciato segnali e non fatto passi concreti verso una de-escalation.

La Russia infatti non solo non ha ritirato truppe, ma ha aggiunto almeno “altri settemila militari” alla frontiera con l’Ucraina. Lo ha riferito una fonte della Casa Bianca, sottolineando che Mosca potrebbe lanciare “in qualsiasi momento” un’operazione che funga da falso pretesto per invadere lo Stato confinante. Le nuove stime collocherebbero adesso il numero delle forze russe al confine con l’Ucraina intorno a 150mila unità.

Quanti soldati russi al confine?

“Ogni indicazione che abbiamo ora è che intendono solo parlare pubblicamente e fare affermazioni sulla riduzione dell’escalation, mentre si mobilitano privatamente per la guerra”, ha detto il funzionario citato dalla Cnn.

Nelle strade di Kiev gli attivisti del partito di ultradestra Pravyj Sektor organizzano ogni giorno esercitazioni militari aperte ai civili. Secondo un sondaggio del Kiev International Institute of Sociology, il 50,2% degli ucraini è pronto a opporre resistenza in caso di un intervento militare russo nella propria città. Un intervistato su tre al sondaggio ha dichiarato di essere disposto a impegnarsi nella resistenza armata e il 21,7% a partecipare ad azioni di resistenza civile.

La stessa fonte ha aggiunto che la vicepresidente americana, Kamala Harris, incontrerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza.

Yellen: “Le sanzioni alla Russia avrebbero ripercussioni mondiali”

La segretaria al Tesoro americano, Janet Yellen, ha tuttavia ammesso che le sanzioni contro la Russia, in caso di invasione dell’Ucraina, avrebbero “ripercussioni mondiali”. L’ex presidente della Fed ha evocato un “pacchetto di sanzioni” contro persone e imprese del settore finanziario e preparato in concerto con gli europei.