Nella Slovacchia con pochi vaccinati il Covid fa il record di contagi e manda in tilt le terapie intensive

3 Dicembre 2021

Una situazione davvero fuori controllo se consideriamo numeri assoluti peggiori dell’Italia nonostante il paese abbia circa 5 milioni e mezzo di abitanti, ossia più o meno 11 volte di meno.

Le autorità sanitarie della Slovacchia hanno notificato oggi oltre 15.200 nuovi casi di contagio da Coronavirus, un record che supera di oltre cinquemila positivi il bilancio del giorno precedente. In un comunicato, il ministero della Salute ha successivamente precisato che il numero comprende anche casi precedenti inseriti per errore nel conteggio, ma ha detto di considerare comunque la situazione allarmante.

Nelle ultime 24 ore sono stati inoltre registrati 90 decessi attribuiti al Covid-19 per un totale di 14.696 da inizio pandemia. I pazienti ricoverati sono 3.404, l’82% dei quali non vaccinati o con una sola dose di vaccino. I ricoverati in unità di terapia intensiva sono 630.

La portavoce del ministero della Salute, Zuzana Eliasova, ha indicato nella regione di Presov quella con il maggior numero di contagi certificati nel corso dell’ultima giornata e ha indicato che circa il “73% di quelli che sono risultati positivi in una prova diagnostica non era vaccinato”.

In Slovacchia, che ha 5,5 milioni di abitanti, il 45% della popolazione è completamente immunizzata.