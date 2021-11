Castaner: "Spero non ci sia bisogno di lockdown per i non vaccinati come in Austria"

admpumiddle

Il capogruppo de La Re'publique en Marche, Christophe Castaner ha affermato che la maggioranza al governo in Francia "non auspica" un lockdown dei francesi non vaccinati in funzione Covid-19, come avviene da oggi in Austria, anche se "tutte le ipotesi sono sul tavolo".

"Noi non lo auspichiamo - ha detto Castaner su France 2 - e dobbiamo fare del tutto per impedire di aver bisogno di inasprire gli strumenti di protezione dei francesi".

"Una decina di paesi europei - ha aggiunto l'ex ministro dell'Interno - sono in situazione di tensione estremamente forte su questo tema, con una ripresa epidemica, e la Francia non e' al riparo da una nuova ondata".

Quanto all'ipotesi di nuove forme di lockdown, Castaner ha sottolienato che "l'obiettivo e il metodo che abbiamo seguito sono quelli della vaccinazione e del richiamo", e "620.000 appuntamenti" sono stati presi per la terza dose dopo l'ultimo discorso di Emmanuel Macron in tv.

"Tutte le ipotesi, però - ha concluso - sono ancora sul tavolo, poiché siamo di fronte a un virus che ci sorprende e può ancora sorprenderci".