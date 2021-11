Brasilia, torna l'obbligo di presenza a scuola: protesta dei docenti

admpumiddle

Nonostante il Brasile sia stato uno dei paesi più colpiti al mondo dalla pandemia di Covid-19 e solo la metà della popolazione sia completamente vaccinata, il governatore del Distretto Federale dove ha sede la capitale del paese, Brasilia, l'alleato di Jair Bolsonaro Ibaneis Rocha, ha autorizzato la circolazione senza mascherina nelle strade e in altri luoghi pubblici all'aperto, ma ha mantenuto l'obbligo in spazi chiusi come uffici statali, ospedali e scuole.Il provvedimento è stato già applicato in città molto molto grandi come Rio de Janeiro, dove già fervono i preparativi per Capodanno e Carnevale. A Brasilia sono intanto riprese le lezioni in presenza in tutte le scuole pubbliche, con la frequenza obbligatoria di tutti gli studenti.Ma non tutti sono d'accordo: il sindacato dei docenti ha annunciato uno sciopero, motivandolo con l'alto rischio di contagio dovuto alla mancanza di spazio nelle aule per garantire il distanziamento tra gli studenti.