Biden incontra il Principe Carlo: "Per il clima fondamentale la cooperazione globale"

Il Presidente americano Joe Biden ha avuto un colloquio con il Principe Carlo d'Inghilterra a margine dei lavori del Cop26 a Glasgow. I due hanno discusso dell'importanza della cooperazione globale nell'affrontare i cambiamenti climatici". Dalla Casa Bianca aggiungono anche che "è stata poi sottolineata l'esigenza di impegni ambiziosi ed azioni concrete da parte dei partner in tutto il mondo".

È stata rivolta attenzione anche "alle iniziative per mobilitare il settore privato del principe Carlo", con Biden che ha "lodato la dedizione della famiglia Reale alle questioni del clima, ed in particolare l'attivismo ambientalista del principe di Galles nell'ultimo mezzo secolo". Ringraziando il Regno Unito per ospitare la conferenza, Biden ha infine "riaffermato la forza dei legami duraturi con gli Stati Uniti".