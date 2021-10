Trump forte dei sondaggi dice a tutti di volersi ricandidare nel 2024

admpumiddle

Il golpista dovrebbe stare in gabbia. Invece pensa con la sua presenza di inquinare anmcora la democrazia americana e il mondo, da vero e proprio nemico della scienza e del pianeta.

L'ex presidente americano "sta dicendo a tutti coloro che ascoltano" che correra' alle presidenziali del 2024 forte dei sondaggi che indicano come la maggioranza dei repubblicani lo appoggerebbe e voterebbe per lui.

Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali fra i rivali conservatori di Trump potrebbe esserci il suo ex vicepresidente Mike Pence che non avrebbe alcuna intenzione di fare un passo indietro per lasciare il campo al suo ex boss.

Secondo indiscrezioni, l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley e il governatore della Florida Ron DeSantis non si candideranno se Trump dovesse scendere in campo.