Dopo nove mesi Melbourne esce dal lockdown più lungo al mondo

"Oggi è un giorno in cui gli abitanti del Victoria possono essere fieri di quanto hanno fatto", ha detto in serata Andrews, mentre si avvicinava la scadenza. Nella città di quasi 5 milioni di abitanti non c'è più il coprifuoco notturno, non c'è più bisogno di una delle sei ragioni codificate per poter uscire di casa, si possono visitare le case di parenti o amici fino a dieci persone, riaprono i negozi non essenziali, parrucchieri e saloni di bellezza con ingressi contingentati, gli alunni possono riprendere a frequentare la scuola in presenza anche se part-time e ci si può riunire fino a 15 persone all'aperto.

outstream