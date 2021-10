A Gualtieri sindaco di Roma arrivano i complimenti di Lula Da Silva

admpumiddle

L'ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva ha scritto su Twitter un messaggio di congratulazioni a Roberto Gualtieri per la sua nomina a sindaco di Roma: "Complimenti all'amico Gualtieri, che ha appena vinto le elezioni per il sindaco di Roma e per i cittadini della capitale italiana per aver scelto un dirigente e un amministratore qualificato, così impegnato per la democrazia e la giustizia sociale".

"Roma è senza dubbio una delle città più importanti del mondo e sono certo che con Gualtieri avrà un sindaco in grado di raccogliere le sue sfide", ha aggiunto Lula.