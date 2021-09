In California un incendio minaccia la sequoia più grande del mondo

admpumiddle

Gli effetti perversi dei cambiamenti climatici che tanti, soprattutto a destra, hanno fatto sempre finta di ignorare.

Coperte ignifughe per proteggere l'albero più grande del mondo dalle fiamme dell'incendio Colony Fire. E' accaduto al Sequoia National Park, in California, dove i vigili del fuoco sono al lavoro per salvare la sequoia General Sherman.

L'incendio si è notevolmente avvicinato alla Foresta Grande dove si trovano circa 2 mila sequoie giganti. Tra queste, c'è un albero non comune. "General Sherman", infatti, è considerato il più grande al mondo per volume con 1.487 metri cubi, è alto 84 metri e ha una circonferenza di 13 metri a livello del terreno. Il suo nome fu scelto dal naturalista James Wolverton, in onore del generale della guerra di secessione americana William Sherman.

L'incendio - La California brucia ormai da giorni: il rogo è stato causato da un fulmine e alimentato da una superficie secca e boscosa. Le sequoie e altre piante millenarie della Foresta Gigante stanno rischiando di venire distrutte. Per questo i vigili del fuoco le hanno avvolte alla base con teli di materiale ignifugo: i teli di emergenza sono stati già in passato utili per proteggere la vegetazione e varie strutture come il Museo della Foresta Gigante.