Le rivelazioni del giornalista belga: "Il premier De Croo e la pornostar Eveline dovevano incontrarsi, ma poi..."

Qualcosa di molto scottante che potrebbe mettere a rischio il futuro del premier belga De Croo.

Secondo quanto rivelato da Wouter Verschelden, giornalista belga di Newsweek, nel suo libro "I becchini del Belgio", il primo ministro avrebbe tentato di contattare via chat la pornostar Eveline.

Lei è Eveline Dellai, 28 anni, di Villamontagna (Trento), lui è il primo ministro belga Alexander De Croo, 46 anni, sposato con due figli. Verschelden mette a nudo messaggi e avance del premier, che via chat tentò di combinare un appuntamento con la giovane.

Inviti e apprezzamenti via WhatsApp - "Ciao tesoro. So che sei in Belgio il 24 novembre. Fantastico. Potremmo fissare un incontro il giorno dopo, lunedì 25?". E' uno dei tanti messaggi di De Croo, che all'epoca della chat era ministro per le Telecomunicazioni. Frasi ammiccanti e apprezzamenti piccanti che il premier aveva mandato alla pornostar via WhatsApp e che sono stati pubblicati per qualche ora anche su YouTube dal produttore belga di film hard Dennis Burka. "Come mai Burka ha pubblicato quella chat? Forse perché era arrabbiato con me, anzi perché era innamorato di me", dice Eveline.

"Ero in Belgio, mi ha scritto" - Dopo il racconto di Verschelden nel suo libro, incentrato sulla crisi politica nel Paese, la Dellai ha raccontato la sua versione dicendo che "De Croo mi ha scritto in occasione di un mio spettacolo in Belgio chiedendomi di vederci. Non sapevo chi fosse e come avesse avuto il mio numero, mi hanno detto che era un politico importante e abbiamo cominciato a scriverci. Avrebbe voluto incontrarmi ma non siamo mai riusciti a organizzare. Così abbiamo chattato. Storie d'amore con lui? No, sono troppo impegnata con il lavoro. Non ha tempo per innamorarmi".

"Mi scrivono in tanti" - La pornostar spiega di ricevere molti messaggi da personaggi famosi e anche da uomini politici, ma alla domanda se in questo periodo stia chattando con persone note risponde con un secco "no comment". Nota anche per gli spettacoli hard realizzati con la sorella gemella Silvia (Dellai Twins), la Dellai vive a Praga ma è originaria della provincia di Trento, dove ancora risiedono i suoi genitori, il papà trentino e la madre ceca.