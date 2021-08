Biden sul clima: "Occorre agire, altrimenti il prezzo sarà sempre più alto"

admpumiddle

L'allarme sull'ambiente ci riguarda tutti e fortunatamente c'è chi lo prende sul serio, anche se a livello globale va fatto molto di più.

"Non possiamo aspettare per affrontare la crisi climatica. I segnali sono inequivocabili. La scienza è incontrovertibile. E i costi dell'inazione continuano a salire".

Lo ha scritto su twitter il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, commentando l'ultimo rapporto dell'Onu sul clima, secondo cui "il tempo per fermare il riscaldamento globale sta scadendo".

Il piano anti-razziale e anti-povertà - I democratici hanno presentato al Congresso americano una proposta di bilancio da 3.500 miliardi di dollari per finanziare una svolta nelle politiche economiche e sociali degli Stati Uniti che non si vedeva dall'era della Great Society, il piano per sconfiggere povertà e ingiustizia razziale lanciato da Lyndon Jhonson nel 1964 e che si ispirava al New Deal di Franklin Delano Roosevelt.

outstream

La proposta di bilancio servirà a far avanzare l'agenda economica e sociale di Joe Biden che contiene misure per 4.000 miliardi di dollari.

Una parte di questa agenda è il piano per le infrastrutture da mille miliardi che, grazie a un accordo bipartisan, dovrebbe essere approvato dal Congresso nei prossimi giorni.

Se tutti i democratici resteranno uniti, il bilancio è destinato a passare in Congresso in autunno anche senza il sostegno dei repubblicani.

La proposta non prevede un aumento del tetto del debito, sarà coperta interamente da un aumento delle tasse sula ricchezza e accoglie anche molte delle richieste care alla sinistra del partito democratico, come un deciso aumento di spesa per la sanità, per l'assistenza a bambini ed anziani, 'istruzione e per la lotta ai cambiamenti climatici.

ad_dyn<