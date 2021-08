Israele-Libano: Hezbollah alla "guerra dei missili". Gantz: "Pronti a colpire l'Iran"

admpumiddle

Venti di guerra in Alta Galilea. Una salva di almeno 10 razzi è stata lanciata stamane dal Libano sud, dalla zona delle 'Fattorie Shaba' - contese tra Siria, Libano e Israele, nel settore orientale della Linea Blu di demarcazione tra Libano e Israele - in direzione di Israele, presso il monte Hermon. Lo ha riferito la radio militare. Secondo la emittente le batterie di difesa Iron Dome hanno intercettato la maggior parte dei razzi.

Alcuni di essi sono invece caduti in aree aperte. Non si ha finora notizia di vittime, ha precisato la emittente.

Nel comunicato di Hezbollah si legge che ad avere compiuto l'attacco sono state le "brigate dei martiri Ali Kamel Mohsen e Mohammad Qassem Tahhan". Mohsen era rimasto ucciso il 20 luglio 2020 durante un attacco dell'aviazione israeliana all'aeroporto di Damasco che mirava convogli di armi iraniane diretti in Libano. Tahhan invece è stato ucciso a maggio da soldati israeliani a seguito di una manifestazione al confine Nord in solidarietà con Gaza, dopo che i manifestanti avevano superato il confine verso Israele. L'estate scorsa vi era già stato un tentativo di rappresaglia per l'uccisione di Mohsen, con un'infiltrazione di uomini armati di Hezbollah nelle aree contese delle Fattorie di Sheeba, respinti dai militari israeliani.

Gli Hezbollah libanesi filo-iraniani hanno rivendicato l'azione. Lo riferisce in un comunicato lo stesso movimento sciita libanese, secondo cui si tratta di razzi Katyuscia da 122 millimetri di calibro.

Così sul fronte Nord israeliano convergono gli eventi di questi giorni: l’insediamento di Ibrahim Raisi, clerico vicino alla guida spirituale della Repubblica islamica, l’ayatollah Ali Khamenei, il caos libanese, che rischia di tracimare dall’altra parte, la tentazione dell’asse iraniano di mettere alla prova il neo-governo guidato a Gerusalemme da Naftali Bennett. Gli analisti avvertono: basta un errore di calcolo e questo ping pong bellico potrebbe diventare conflitto aperto. Hezbollah avrebbe l’interesse a distogliere l’attenzione dall’anniversario – il 4 agosto – dell’esplosione al porto di Beirut. Migliaia di libanesi hanno marciato per chiedere un’inchiesta che individui i responsabili, alcuni striscioni portavano scritto lo slogan: “Iran fuori dal Libano”. Bennett, che è stato ministro della Difesa, e Benny Gantz, il ministro della Difesa che è stato capo di Stato Maggiore, sembrano essere stati presi di sorpresa dall’attacco di questa mattina. “Siamo pronti a colpire l’Iran” ha già minacciato Gantz.

Allarme Unifil

Il generale italiano Stefano Del Col, comandante in capo della missione Onu (Unifil) schierata nel sud del Libano a ridosso della Linea Blu di demarcazione con Israele è in stretto contatto con i rappresentanti dell'esercito israeliano e con quelli dell'esercito libanese mentre infuria un nuovo round militare tra i due paesi. I vertici di Unifil ribadiscono alle parti l'invito a mantenere la massima calma e moderazione.

Visto da Israele

Di grande interesse è l’analisi di Amos Harel, analista militare di Haaretz: “Gli ufficiali della difesa israeliana attribuiscono il lancio di tre razzi su Kiryat Shmona mercoledì a una delle organizzazioni palestinesi che operano nel sud del Libano. Sembra una spiegazione logica: Diverse fazioni palestinesi sono state responsabili del lancio di razzi anche negli anni precedenti. I quattro precedenti barrages dal Libano quest'anno, tre dei quali sono arrivati durante l'operazione nella Striscia di Gaza in maggio, sono stati attribuiti anche a questi stessi gruppi, che i funzionari dell'intelligence di solito non nominano e menzionano solo in termini generali.

Ma la domanda più importante è che cosa Hezbollah, il vero dominatore del Libano meridionale, sapesse in anticipo dei lanci previsti. Razzi sono stati lanciati contro Israele dal Libano meridionale anche in passato, negli anni dopo la seconda guerra del Libano nel 2006, anche se con molta meno frequenza. L'argomento accettato è che queste cose non accadono nella zona senza l'accordo, anche se è solo un occhiolino, di Hezbollah. Un'altra possibilità è che il frequente lancio di razzi rifletta il crescente caos in Libano, alla luce del deterioramento della situazione economica e politica del paese.

Queste due possibili spiegazioni non sono incoraggianti per quanto riguarda Israele. Se Hezbollah ha permesso il lancio di razzi, ciò significa che il gruppo libanese e i suoi patroni iraniani non sono più particolarmente scoraggiati dalla risposta israeliana. Se il gruppo non ha permesso il lancio di razzi - e questo è ciò verso cui propendono al momento gli ufficiali delle Forze di Difesa Israeliane - allora significa che i militanti armati si muovono vicino al confine e fanno quello che vogliono, e nessuno li trattiene. Questa è la ricetta per un'escalation violenta su un fronte sensibile e instabile.

Dobbiamo anche prestare attenzione a due altre questioni, che potrebbero benissimo essere una coincidenza - ma è anche possibile che abbiano un'importanza simbolica. In primo luogo, questo è il primo sparo a Kiryat Shmona, la più grande città del Panhandle della Galilea, dopo molti anni. Chiunque abbia scelto di farlo, se è consapevole della storia del lancio di razzi Katyusha su Kiryat Shmona dalla fine degli anni '60 in poi, si è trovato un bersaglio relativamente grande e risonante.

In secondo luogo, mercoledì è stato il primo anniversario dell'enorme esplosione nel porto di Beirut, che ha ucciso oltre 200 persone - e il Libano sta ancora facendo fatica a riprendersi dall'enorme distruzione che ha causato. La scelta della tempistica potrebbe anche essere legata al tentativo di deviare l'agenda interna libanese da ciò che sta accadendo a Beirut alla situazione lungo il confine meridionale.

Molti libanesi incolpano i politici di tutte le etnie e di tutti i partiti sia per la negligenza che ha permesso di tenere nel porto quantità spropositate di materiale esplosivo, sia per aver posto ostacoli sulla strada dell'inchiesta - che per ora non ha raggiunto i responsabili del disastro. Sullo sfondo c'è la più grave crisi che il paese abbia visto dai tempi della guerra civile negli anni '70. I cittadini libanesi hanno difficoltà a provvedere alle proprie necessità di base, come cibo, medicine ed elettricità - e gli aiuti esterni non sono ancora arrivati.

Il lancio di razzi dal Libano, nel secondo incidente del genere in due settimane, è arrivato anche in un momento di maggiori tensioni nel Golfo Persico. Venerdì, un drone suicida iraniano ha colpito una nave di proprietà indiretta israeliana vicino alla costa dell'Oman. Due membri dell'equipaggio, un cittadino rumeno e uno britannico, sono stati uccisi. Mercoledì, il ministro della Difesa Benny Gantz ha accusato due alti comandanti della forza aerea delle Guardie Rivoluzionarie iraniane di essere direttamente responsabili dell'attacco. Lunedì, uno strano incidente si è verificato vicino alla costa degli Emirati Arabi Uniti. Un certo numero di navi sono state ritardate nel golfo dopo che una di esse sembrava aver colpito una mina in mare. Più tardi, una delle navi ha riferito che degli iraniani armati erano saliti a bordo e l'avevano dirottata. La nave è stata rilasciata mercoledì mattina in circostanze che non sono ancora completamente chiare. Si è tentati di collegare tutti questi incidenti insieme: L'Iran sta intensificando le sue azioni contro Israele e l'Occidente e sta permettendo a Hezbollah, che sta operando i palestinesi per suo conto, di iniziare simili provocazioni sul confine israelo-libanese. Ma la verità è che l'intelligence israeliana non ha ancora una spiegazione abbastanza convincente sulla connessione tra gli eventi nel Golfo e in Libano. Ciò che è chiaro è che le tensioni regionali sono aumentate di recente con l'insediamento del nuovo presidente iraniano Ebrahim Raisi questa settimana e la possibilità di rinnovare i colloqui sul nucleare tra l'Iran e l'Occidente verso la fine del mese a Vienna.

Il lancio di razzi di mercoledì - due razzi sono atterrati in un'area aperta vicino a Kiryat Shmona e uno è atterrato in Libano - ha ricevuto una risposta israeliana relativamente bassa finora. L'IDF può aver sparato sbarramenti di artiglieria, tre separati, nel sud del Libano, ma erano rivolti ad aree aperte e non hanno causato vittime o danni. Il nuovo governo di Israele presume che i suoi vicini, così come gli iraniani, stiano testando le sue risposte e sperano di vedere come questo governo affronterà le sfide. Un tale carico di aspettative potrebbe ancora incoraggiare una risposta militare più dura, a breve termine o più tardi. Ma dovremmo ricordare l'esperienza accumulata nel periodo di escalation in Libano - e ancora di più nella Striscia di Gaza: Una grande operazione militare, e persino una guerra, possono verificarsi come risultato dell'accumulo graduale di incidenti, senza che nessuna delle parti coinvolte abbia l'intenzione che ciò accada”.

L’escalation di oggi conferma e drammatizza l’analisi di Harel.

Il Medio Oriente è sempre più una polveriera pronta ad esplodere.