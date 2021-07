Mascherina obbligatoria al Congresso, la destra protesta e Pelosi dà del deficiente al repubblicano

admpumiddle

outstream

ad_dyn<

La destra è destra ovunque: la pandemia ha tante porte spalancate proprio grazie alla destra di tutto il mondo, con la scia di complottasti e irresponsabili.La presidente del Congresso degli Stati Uniti, la democratica Nancy Pelosi, ha dato del "deficiente" (moron) al capogruppo dei repubblicani Kevin McCarthy che aveva criticato come "politica" e "non scientifica" la decisione di rendere obbligatoria la mascherina per le persone vaccinate, accusando la stessa Pelosi e il presidente Joe Biden di voler far vivere gli americani "nella paura".A causa del propagarsi della variante Delta del coronavirus, le autorità sanitarie federali hanno ultimamente raccomandato l'uso al chiuso della mascherina anche per i vaccinati nelle aree ad alto rischio di contagio.Un tweet della giornalista della Cnn, Daniella Diaz, ha mostrato Pelosi mentre si era fermata a rispondere brevemente ad un crocchio di giornalisti che le domandavano delle critiche di McCarthy, e poi, infilandosi in auto, ha detto - parole appena udibili - "He's such a moron", "è un tale deficiente".Nelle ore precedenti Kevin McCarthy, sempre su Twitter, aveva attaccato la maggioranza democratica:"Non vi sbagliate: la minaccia di riportare le mascherine non è una decisione fondata sulla scienza, ma una decisione escogitata dai funzionari liberal del governo che vogliono continuare a vivere in uno stato pandemico". E ancora: "La presidente Pelosi vuole che facciate come lei dice, non come lei fa. Lei e il presidente Biden stanno facendo tutto il possibile per continuare a farvi vivere nella paura con la vostra mascherina, anche se siete stati vaccinati".Il capo di gabinetto di Nancy Pelosi, Drew Hammill, ha poi commentato la registrazione con una indiretta conferma:"Purtroppo - ha scritto - non possiamo verificare l'audio a causa della scarsa qualità della registrazione, ma posso confermare che la presidente ritiene che dire che la mascherina obbligatoria 'non è una decisione basata sulla scienza' è imbecille" (moronic).