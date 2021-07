Zan dopo il Pride di Budapest: "I ragazzi Lgbt in Ungheria sono terrorizzati"

admpumiddle

Alessandro Zan era presenta in Ungheria ed è sceso in piazza per difendere i diritti della comunità lgbt a Budapest ieri."Ci sono centinaia di migliaia di persone, cittadini europei contro il regime di Orban: è un'onda arcobaleno che ha invaso la città. Ma la situazione è grave, i ragazzi Lgbt in Ungheria sono terrorizzati".Così il deputato Alessandro Zan, che ha sfilato ieri al Pride di Budapest, in un'intervista a 'La Repubblica'."Mi ha fatto impressione vedere cancelli alti come muri al di là dei quali manifestano nazifascisti che negli striscioni accostano omosessualità e pedofilia - ha aggiunto - noi siamo qui per aiutare i fratelli e le sorelle ungheresi a cancellare l'incubo delle leggi d'odio. Però voglio dire: sbrighiamoci, approviamo in fretta in Italia la legge contro l'omotransfobia, perché Salvini e Meloni, che di Orban sono amici, potrebbero esportare da noi le norme che violano i diritti umani. Quello che è accaduto in Ungheria non deve accadere in Italia".E alla domanda se lui sia ottimista per l'approvazione del ddl Zan in Senato o si è rassegnato a possibili cambiamenti, ha detto: "Resto ottimista, perchè' quella legge la chiede la società italiana, soprattutto i più giovani. La politica e le istituzioni non possono restare indietro".