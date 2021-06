Trump fa causa alla città di New York per riavere la gestione dei campi da golf nel Bronx

admpumiddle

Un idiota pericoloso: la società di Donald Trump ha fatto causa alla città di New York per riprendere il controllo dei campi da golf che gli erano stati dati in gestione nel Bronx. Subito dopo l'assalto al Congresso da parte dei sostenitori di Trump che si opponevano alla ratifica della vittoria elettorale di Joe Biden, il sindaco Bill de Blasio ha interrotto il contratto con la società controllata da Trump.

Ora nella causa si afferma che la mossa non era giustificata se non dall'opposizione politica del sindaco democratico che ha usato l'assalto al Congresso come 'pretesto'. De Blasio aveva detto che con il suo comportamento l'allora presidente aveva macchiato il suo stesso brand e che quindi una sua società non poteva garantire alla città di New York una buona gestione dei campi da golf che gli erano stati affidati.

Accusando de Blasio e gli altri vertici di "animosità e pregiudizi verso il presidente Trump", la società ora chiede al giudice di annullare la decisione del sindaco e permettere a Trump di continuare a gestire i campi da golf di proprietà di New York oltre alla scadenza di termini del prossimo novembre.