Sondaggio: l'immagine degli Stati Uniti nel mondo è migliorata dopo l'uscita di Trump

Per molti sembra ovvio: l'immagine degli Stati Uniti in tutto il mondo è nettamente migliorata da quando il presidente Joe Biden è entrato in carica secondo un sondaggio condotto dal Pew Research Center in 16 paesi, intervistando 16.254 adulti.Più di 6 persone su 10 nei paesi intervistati hanno affermato di avere fiducia in Biden e che farà la cosa giusta sulla scena mondiale. In 12 dei paesi intervistati, una media del 75% ha espresso fiducia in Biden, rispetto al 17% per Trump nel 2020. Il 62% degli intervistati in 12 nazioni hanno avuto un'opinione generale favorevole degli Stati Uniti, mentre solo il 34% si era espresso favorevolmente lo scorso anno.Il 57% ha affermato che la democrazia negli Stati Uniti è un buon modello da emulare per altre nazioni, ma non lo è stato negli ultimi anni. Secondo il sondaggio, Francia, Germania, Giappone, Italia, Canada, Regno Unito e Spagna sono tra i paesi che quest'anno hanno visto un forte aumento della preferenza degli Stati Uniti tra le loro popolazioni.