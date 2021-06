In Israele cambiano i primi ministri ma non la repressione contro i palestinesi

admpumiddle

Cambiano (forse) i Primi ministri, si formano nuove maggioranze “macedonia”, ma una cosa non viene mai meno: la repressione contro i palestinesi.

Più di 130 palestinesi sono rimasti feriti durante gli scontri con la polizia israeliana vicino a Nablus e a Gerusalemme, nelle proteste contro un insediamento israeliano nel villaggio di Beita e in una manifestazione contro lo sgombero dei palestinesi nei quartieri della capitale. A tracciare il bilancio all'agenzia Wafa è il direttore del dipartimento di emergenza della Mezzaluna rossa palestinese, Ahmad Jibril, che ha riferito che gli operatori sanitari hanno evacuato 16 palestinesi feriti da proiettili "veri" dell'esercito israeliano; 20 feriti da proiettili di gomma; quattro per essere stati colpiti; e 73 per inalazione di gas lacrimogeni.

La repressione come “routine”

Annota B.Michael su Haaretz” Anche questo è diventato routine nella routine delle "operazioni": Israele uccide, soprattutto i civili. Semina distruzione indiscriminatamente, polverizzando infrastrutture, per la gioia del suo cuore. Poi torna a casa molto, molto soddisfatto di sé.

E quando il mondo è un po' dispiaciuto alla vista della morte e della distruzione e chiede una spiegazione, la scusa più logora, fallace e audace viene tirata fuori dal mucchio della spazzatura: "I vili capi nemici si sono nascosti dietro i civili".

Anche questa volta la tradizione è stata conservata - di nuovo le montagne di macerie, di nuovo i mucchi di corpi, metà dei quali donne e bambini, di nuovo la vecchia scusa ammuffita: "Si sono nascosti dietro i civili".

Questo è stato detto in una miriade di lingue dalle bocche dei membri dell'Unità del Portavoce delle Forze di Difesa d'Israele e dai volontari, e persino dalla bocca dell'onorevole presidente uscente, Reuven Rivlin. Assolutamente tutti sapevano dove si nascondevano i capi di Hamas e chi era lecito uccidere per raggiungerli. Ma ecco, ancora e ancora Israele si imbarca in "operazioni". Ancora e ancora uccide i civili, e ancora e ancora manca i vili leader che si nascondono dietro di loro. I civili muoiono come mosche, i leader non vengono toccati.

I civili a Gaza, così sembra, sono fatti di una stoffa speciale. Anche un missile israeliano straordinariamente intelligente, del tipo che può intrufolarsi attraverso la finestra di un bagno per "neutralizzare" qualcuno che è stato condannato alla neutralizzazione, non può fare breccia in un muro di civili a Gaza per colpire le persone che si nascondono dietro di loro.

Questo è strano. Molto strano. C'è da meravigliarsi che ci siano persone malvagie che sospettano che questa uccisione gratuita sia in realtà l'obiettivo? Che l'operazione avrebbe dovuto chiamarsi Gioia di uccidere e non Guardiano delle mura?

Questa scusa contiene non solo falsità e demagogia, ma anche chutzpah dell'ordine più elevato. Quella che segue è una lista parziale dei nascondigli dei leader di Israele, sia politici che militari.

Il quartier generale militare israeliano si nasconde dietro gli abitanti civili del centro di Tel Aviv e i pazienti dell'ospedale Ichilov a soli 450 metri dall'ufficio del comandante in capo. Il centro medico Sheba fuori Tel Aviv protegge la base militare di Tel Hashomer. La base navale di Haifa si nasconde all'ombra del centro medico Rambam. Anche la "nostra famiglia nucleare" si nasconde tra la popolazione rurale risoluta e pastorale.

E i leader di Israele? Il primo ministro si nasconde dietro gli abitanti civili del quartiere Talbieh di Gerusalemme, e il suo successore designato fa lo stesso a Ra'anana. Il ministro della difesa si nasconde a Rosh Ha'ayin, e il capo militare a Moshav Adi. Il suo vice è circondato da un muro che ha la forma dei civili di Hod Hasharon. E così via; si riparano tutti dietro i civili, come se fossero Hamasniki. La chutzpah di Israele sale ad altezze senza precedenti quando si considera la celebre "impresa di insediamento", che si nasconde interamente dietro i civili. È un'impresa che deriva la maggior parte del suo potere dal lanciare civili - uomini, donne e bambini - in zone di guerra. È veloce a tradurre ogni ferita alla sua gente in sempre più richieste di terra e finanziamenti. Ha milizie di occupazione, i cui membri sono, quando vogliono, coraggiosi pionieri che fanno fiorire il deserto e i loro vicini o, quando vogliono, tranquilli civili - nebbie ebree perseguitate che meritano solo compassione e doni di carne e sangue.

I dipendenti di questa impresa hanno portato l'arte di nascondersi dietro i civili ad altezze veramente olimpiche. E i loro capi, i rabbini che li hanno creati, consacrati e guidati, anche loro si nascondono tra loro, fingendo di essere "pastori spirituali", sempre responsabili ma mai colpevoli.

Quindi è arrivato il momento di trovare una scusa diversa - o di dire la verità, tanto per cambiare”, conclude Michael.

Gerusalemme Est e la sua Porta della resistenza

Quando Israele occupò Gerusalemme Est nel 1967, gli autobus partirono dalla Porta di Damasco per portare i residenti palestinesi in fuga in Giordania. Da allora, la piazza è stata il punto focale di numerose manifestazioni e rivolte, così come di violenza e terrore. Anche le proteste e i raduni non legati agli eventi della città, come le manifestazioni di solidarietà con i beduini del Negev le cui terre sono state espropriate, hanno luogo in questo sito.

Oggi, questa è una delle porte più importanti e belle della Città Vecchia. La maggior parte dei pellegrini musulmani diretti ad Al-Aqsa dai quartieri orientali di Gerusalemme e dalla Cisgiordania entrano attraverso di essa, che è la ragione storica della sua importanza. Ma oltre a questo, i palestinesi la vedono anche come la piazza più importante di Gerusalemme Est, dal punto di vista sociale e culturale. I fedeli ebrei vanno al Muro Occidentale anche attraverso questa porta, e una stazione della metropolitana leggera è stata costruita accanto ad essa. Nell'ultimo decennio, la piazza è stata rinnovata diverse volte. È diventata anche il luogo di una presenza rafforzata della polizia e dell'esercito, compresi due posti di osservazione in cemento che la polizia ha costruito su entrambi i lati della piazza. Nel 2020, il comune di Gerusalemme vi ha eretto una targa commemorativa per gli agenti della polizia di frontiera Hadar Cohen e Hadas Malka che sono stati, rispettivamente, colpiti e accoltellati dai palestinesi nel 2016 e nel 2017. Molti palestinesi vedono questa targa, insieme ai posti di osservazione, come una dimostrazione della sovranità ebraica sul sito e un tentativo di cambiare il suo carattere musulmano-palestinese. Questo, ai loro occhi, ha aumentato l'importanza della lotta simbolica sul suo carattere.

Come risultato di tutto questo, i gradini della piazza della Porta di Damasco sono diventati negli ultimi anni un simbolo della protesta palestinese. "Bab al-Amud è diventato nel tempo il luogo più significativo, insieme ad Al-Aqsa, per le manifestazioni e per far sentire la voce di Gerusalemme Est", racconta Mohammed Al-Arab, 34 anni. "Ai miei occhi, è come Piazza Tahrir al Cairo. L'intero spettro politico palestinese si incontra in questa piazza". I commercianti della Città Vecchia nei negozi vicino alla porta erano divisi questa settimana riguardo alle manifestazioni e agli incidenti violenti che le hanno accompagnate di recente. Alcuni erano a favore delle proteste, altri si opponevano. Ma tutti hanno incolpato principalmente le autorità israeliane per la violenza e il modo in cui hanno gestito la situazione. Hanno detto che la crisi del coronavirus ha reso le loro vite molto difficili nell'ultimo anno, e che avevano sperato che il mese di Ramadan avrebbe dato una spinta economica grazie a tutta la gente che si recava alle preghiere ad Al-Aqsa.

Ahmed Shweiki, 20 anni, che possiede una bancarella vicino alla porta, ha detto che "durante la crisi del coronavirus, ho lavorato nell'edilizia per sostenere la mia famiglia. Volevo iniziare a lavorare alla bancarella e poi sono iniziati questi incidenti, che sono stati molto duri per tutti noi. Ma capisco la rabbia dei manifestanti e mi congratulo con loro per il loro risultato".

"Negli ultimi tre giorni ho ripreso il mio lavoro alla bancarella e ho venduto più merce che nel 2019", ha aggiunto. "Ci sono ancora altre due settimane del mese santo, quindi speriamo che ora tutto vada liscio e che più persone vengano alla moschea e alla piazza".

Ali Jaffar, 61 anni, che ha venduto dolci per anni nella Città Vecchia, concorda che la situazione è stata dura, ma ha detto che la risposta era prevedibile: "Gli eventi recenti sono stati molto difficili. Nessuno voleva davvero fare del male agli ebrei o venire alle manifestazioni, ma questo è quello che succede quando la gente viene a mettere restrizioni nella tua piazza più bella, dove tutti vanno. Spero che ci sarà la pace lì, che impareremo a rispettare di più l'altra parte e non vedremo più violenza, ma avremo un boom economico".

Ma gli attivisti che hanno manifestato nella piazza nei giorni scorsi sembravano meno concilianti. Mohammed Abu Hummus, 55 anni, del quartiere Isawiyah, è stato il primo a irrompere nella piazza dopo che la polizia ha rimosso le barriere - anche se è su stampelle.

"Non è stata una dimostrazione di forza organizzata", ha detto. "I giovani di Gerusalemme hanno capito che se non fossero stati uniti, avrebbero perso un sito che considerano strategico, e allora l'establishment sionista avrebbe avuto un pretesto per prendere altri posti e chiudere i mercati quando gli pareva.

"Siamo venuti come abitanti di Gerusalemme per protestare insieme ai residenti della Città Vecchia. Siamo stati dispersi con violenza per due settimane, ma ne è valsa la pena. Oggi si vede la differenza".

Ha aggiunto Abu Hummus: "La polizia ha fatto marcia indietro e la Porta di Damasco sta prosperando, con canti, cibo e bevande. Le famiglie hanno ripreso a visitare la piazza e a godersi una tazza di tè lì. E questa immagine è un'immagine di vittoria".

Arij Khatib, uno studente di 25 anni, usando il nome arabo di Gerusalemme ha notato: "Chiunque abbia familiarità con la vita ad Al-Quds capisce molto bene il significato del fatto che ogni pietra ha una storia, e il significato del fatto che alcune cose hanno un valore che va oltre il loro significato letterale. Chiunque viva ad Al-Quds sa che la battaglia [con la polizia israeliana] non era per le 'scale', i 'muri' o la 'casa', ma è una battaglia continua per essere qui e rimanere qui. Ogni pietra che ci ritorna è un altro passo per preservare Al-Quds come capitale della Palestina".

Un ex funzionario del servizio di sicurezza Shin Bet che ha familiarità con le attività di sicurezza nelle vicinanze ha detto ad Haaretz questa settimana che ci sono numerosi sforzi dietro le quinte ogni anno per mediare tra i residenti di Gerusalemme Est e la polizia durante il Ramadan. Egli ha visto la decisione di quest'anno di chiudere la scalinata come un'esagerazione che infiamma l'atmosfera. Inoltre, nessun evento culturale o di intrattenimento è stato organizzato per i giovani che si sono riuniti nella piazza - qualcosa che generalmente calma le tensioni lì - come in effetti è successo dopo che il comune si è improvvisamente ricordato di stanziare denaro per tali attività quando i disordini erano al loro apice. La settimana scorsa ha frettolosamente trasferito 189.000 shekel (58.000 dollari) al centro comunitario Beit David che serve i residenti palestinesi, per "un programma di intervento comunitario che può aiutare a ridurre le tensioni e la folla nella zona, e indirizzarli verso attività di svago adatte al carattere festivo del Ramadan".

Per i giovani di Damascus Gate le tradizionali leadership politiche non hanno presa. Non sono modelli da seguire. E a funzionare non è neanche più il “mito” orami sbiadito dal tempo di Yasser Arafat,

“Sono i figli del disincanto, della perdita di speranza in un futuro “normale” – riflette Sari Nusseibeh, il più autorevole intellettuale palestinese, già rettore dell’Università al Quds di Gerusalemme Est. “Di Israele hanno conosciuto solo le barriere di filo spinato, i ceck point che spezzano in mille frammenti la Cisgiordania. I più – conclude Nusseibeh – sono animati da un misto di rabbia e di delusione. Avrebbero bisogno di un progetto in cui credere, di segnali concreti che dicano loro che un’altra via è percorribile. Ma tutto ciò è lontano dal manifestarsi”.

Secondo Khalil Shikaki, direttore del Palestinian Center for Policy and Survey Research (Pcpsr), i giovani palestinesi sposano valori più liberali di quelli dei loro anziani e sono più insoddisfatti della loro leadership politica, in particolare su questioni di governo, condizioni economiche e status quo con Israele. I giovani palestinesi sono anche più propensi a sostenere la resistenza armata all’occupazione e a favorire la soluzione di uno Stato unico, poiché per loro “la richiesta di indipendenza e sovranità è meno importante della richiesta di uguali diritti”, rimarca Shikaki. In un recente sondaggio del Pcpsr, i palestinesi che hanno indicato la disoccupazione e la corruzione come i problemi più seri che la società palestinese deve affrontare oggi sono più numerosi di quelli che hanno puntato il dito contro l’occupazione israeliana.

Questa realtà economica sta portando i giovani palestinesi a cercare di trasferirsi all’estero per vivere una vita dignitosa. Il sogno della fuga verso la libertà accompagna la rabbia verso un’occupazione sempre più asfissiante. Chi non ha la possibilità di espatriare, si ribella. E’ la rivolta di Damascus Gate. Che continua, anche se Primo ministro non sarà più Benjamin Netanyahu.

(ha collaborato da Gerusalemme Osama Hamdan)