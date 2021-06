La Casa Bianca smentisce le fake news: "Non c’è alcuna circostanza in cui Biden licenzierà Fauci":

admpumiddle

I trumpiani e negazionisti ci sperano. Ma non sarà così.

"Non c’è alcuna circostanza in cui Joe Biden licenzierà Antony Fauci": così la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki sui recenti attacchi contro il noto immunologo, consigliere medico del presidente nella lotta contro la pandemia. In precedenza Biden in persone aveva ribadito la fiducia nel professore italo-americano.

Il rapporto sul lavoro

"Il rapporto sul lavoro di oggi mostra progressi storici per le famiglie americane e l'economia americana". Il presidente americano Joe Biden ha affidato ad un tweet la prima reazione ai dati pubblicati questa mattina dal Dipartimento del lavoro, in attesa della conferenza stampa in cui analizzerà i risultati economici del mese di maggio.

"Abbiamo aggiunto 559.000 posti di lavoro a maggio, creato un record di due milioni di posti di lavoro nei nostri primi quattro mesi e la disoccupazione è al livello più basso dall'inizio della pandemia", ha scritto ancora il presidente, sottolineando i risultati raggiunti anche dalla sua amministrazione.