La Francia dopo il golpe in Mali: "Sospendere le operazioni militari congiunte"

admpumiddle

Uno stop in attesa del ritorno della legalità: a seguito del colpo di stato dello scorso 24 maggio, la Francia "ha deciso di sospendere le operazioni militari congiunte con le forze militari del Mali" e di "attendere garanzie" riguardo ad un ritorno al potere dei civili. E' quanto si legge in un comunicato del ministero della Difesa francese.

"Le richieste e le linee rosse sono state tracciate dall'Ecowas e dall'Unione Africana per chiarire il percorso della transizione politica in Mali - si legge nel comunicato - e in attesa di queste garanzie, la Francia ha deciso di sospendere, a titolo temporaneo, le operazioni militari congiunte con le forze maliane".

outstream