Biden riprende l'esperto di cambiamenti climatici licenziato dal negazionista Trump

admpumiddle

outstream

Lui era un nemico della scienza ai livelli infimi di Bolsonaro. Ma adesso che se ne è andato dalla Casa Bianca può tornare la ragionevolezza e può terminare la caccia alle streghe.La Casa Bianca ha riammesso tra i suoi massimi consiglieri, Michael Kuperbergun, direttore esecutivo del Programma di ricerca sul cambiamento globale, licenziato dall'amministrazione Trump.Il funzionario sei mesi fa era stato destituito dal suo ruolo, ora con la sua riammissione, la Casa Bianca vuole sottolineare la necessità che il clima e la scienza che indaga sui cambiamenti climatici non può essere legata a posizioni partitiche."Siamo di fronte a minacce climatiche urgenti, ma abbiamo le conoscenze necessarie per intraprendere azioni coraggiose per combatterle", ha detto Kuperberg in una dichiarazione."Il presidente Biden e il vicepresidente Harris si sono impegnati a fornire le forze di cui abbiamo bisogno per mitigarnee le cause e gli impatti e non vedo l'ora di fornire risultati scientifici non partigiani per guidare quelli azioni".Kuperberg sarà responsabile della supervisione delle valutazioni del clima del governo che si basano studi di scienziati indipendenti.