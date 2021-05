La verde Baerbock: "Se sarò cancelliera mio marito si occuperà dei figli"

admpumiddle

La candidata dei Verdi Annalena Baerbock ha parlato della possibilità vincere le elezioni in Germania il prossimo settembre e di diventare futura cancelliera tedesca dopo l'era Mekel. "La responsabilità da cancelliera significa essere disponibile giorno e notte. Potrò farlo perché mio marito prendere un permesso parentale completo", ha detto Baerbock, 40 anni.La leader dei Verdi e il marito Daniel Holefleisch hanno due figlie di cinque e nove anni. Holefleisch, manager alle Poste, ha già da tempo assunto molti compiti domestici a causa della carriera politica della moglie. "Mio marito si è già assunto tutta la responsabilità della casa. Negli ultimi anni ha ridotto le ore di lavoro perché io esco la mattina e torno la notte", ha spiegato.Holefleisch ha già previsto un congedo ad agosto per badare alle figlie nella fase finale della campagna elettorale per le elezioni settembre. Dovrà occuparsi anche dell'avvio alle elementari della figlia più piccola. Baerbock ha raccontato che il marito ha avuto potere di veto sulla sua candidatura alla cancelleria, dato che questo cambierà completamente la vita di tutta la famiglia. E se Baerbock diventerà capo del governo o ministro, Holefleisch dovrà certamente cambiare lavoro. "Se accetterò un posto al governo, è abbastanza chiaro che mio marito non potrà proseguire il suo lavoro", ha detto la leader dei Verdi.