In molte città della Germania manifestazioni contro Israele: "Libertà per la Palestina"

admpumiddle

Manifestazioni pro e contro in tutto il mondo.

Decine di persone sono scese in strada a Berlino ed in altre città del paese per protestare contro l'azione militare israeliana nella Striscia di Gaza.

Alla manifestazione nella capitale hanno partecipato centinaia che sono sfilate in corteo urlando 'Libertà per la Palestina' e commemorando il giorno della Naqba, 'catastrofe''', in cui si ricorda la l'esodo di centinaia di migliaia di palestinesi dopo la proclamazione dello stato di Israele.

Altre manifestazioni hanno riunito decine di persone anche ad Amburgo e Colonia. A Lipsia, lo svolgimento di due dimostrazioni contrapposte - una che ha visto la partecipazione di 500 manifestanti filopalestinesi, una di circa 200 sostenitori di Israele - ha provocato momenti di tensione che poi sono rientrati.

outstream