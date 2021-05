L'Oms: "Dagli Usa svolta monumentale sui brevetti dei vaccini"

admpumiddle

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato via Twitter che negli Usa, grazie all’impegno del presidente Biden, ci sarà una importante novità sui brevetti dei vaccini anti-Covid.

"Questo è un momento" di svolta "monumentale nella lotta contro Covid-19. L'impegno del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e dell'ambasciatore Katherine Tai, rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, a sostenere la rinuncia alla protezione della proprietà intellettuale sui vaccini è un potente esempio di leadership americana per affrontare le sfide sanitarie globali".

"Mi congratulo con gli Stati Uniti per la loro storica decisione", ha aggiunto il Dg Oms, evidenziando l'impatto dell'apertura espressa dagli Usa sull'equità di accesso ai vaccini e sul benessere degli abitanti di tutto il mondo in un momento critico come questo.

"Ora muoviamoci tutti insieme rapidamente, in solidarietà - ha esortato - basandoci sull'ingegno e sull'impegno degli scienziati che hanno prodotto vaccini salvavita Covid-19".