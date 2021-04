Mosca impone le sanzioni a Sassoli e l'Italia insorge: atto ostile

admpumiddle

outstream

Il Cremlino non si è lasciato intimorire dalle sanzioni Ue imposte per il caso Navalny.Sotto la spinta americana infatti l' Unione europea ha imposto alla Russia pesanti sanzioni, addossando al governo Putin tutte le responsabilità di un eventuale decesso del dissindente russo che si trova in un carcere, in pessime condizioni di salute, a scontare una pena molto contestata dai Paesi occidentali.Ora la contromossa è che la Russia ha vietato l'ingesso nel Paese al presidente del Parlamento europeo David Sassoli ed altri 7 responsabili dell'Ue."Le sanzioni russe al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, atto di ostilità senza precedenti.Il Pd tutto reagisce con durezza, a difesa della democrazia europea.E continuiamo a chiedere con ancora più forza la liberazione di #Navalny"."La mia totale solidarietà al Presidente DavidSassoli per la decisione delle autorità russe di vietare l'ingresso suo e di altri rappresentanti in Russia, come risposta alle sanzioni per il caso Navalny.Non ci pieghiamo alle minacce.Grazie David per il tuo coraggio", lo scrive su Twitter Brando Benifei, capodelegazione degli europarlamentari del Partito democratico."Solidarietà a David Sassoli, Vera Jourova e altri esponenti europei colpiti da sanzioni russe.Tanto ingiustificate quanto inutili", lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, via social."Massima vicinanza e solidarietà al presidente del Parlamento europeo, David Sassoli e le altre personalità sanzionati senza motivo dalle autorità russe.Il Pd è accanto a David e non si farà intimidire continuando a difendere diritti, libertà e democrazia.In Italia, in Europa e nel mondo".Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano.