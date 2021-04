Il Covid continua a fare strage in India: polizia di Delhi alla ricerca di nuovi siti per la cremazione

admpumiddle

Come ha spiegato un dirigente della polizia di Delhi, in una intervista al canale televisivo Ndtv, "abbiamo chiesto l'apertura di nuovi crematori".

La polizia ha infatti chiesto alle autorità locali a Nuova Delhi di identificare nuovi siti per cremare le persone decedute per covid, mentre continua ad aumentare il numero dei contagi (386mila in 24 ore) e dei morti (3.500, quasi 400 dei quali nella capitale).

Da domani potranno essere vaccinati nel Paese tutti gli adulti di più di 18 anni di età. Ma il maggior produttore di vaccini al mondo non ha dosi sufficienti per garantire un vaccino alle 800 milioni di persone che potrebbero mettersi in coda.

outstream

A Mumbai sono state sospese le vaccinazioni per tre giorni a causa dell'esaurimento delle scorte.