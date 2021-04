Il Covid dilaga in India: ricoverato l'ex premier Manmohan Singh

admpumiddle

L'India è una tra i Paesi maggiormente colpiti dal Covid nel Mondo.Con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone ha circa 15 milioni di casi dall'inizio della pandemia e un nuovo record di oltre 270mila contagi nelle ultime 24 ora.E' giunta anche la notizia per la quale è risultato positivo al Covid-19 ed è stato ricoverato in un ospedale di Nuova Delhi l'ex premier indiano Manmohan Singh.Secondo una fonte vicina all'ex premier, l'88enne Singh aveva la febbre da domenica sera, oggi è risultato positivo al test per il coronavirus ed è stato trasferito all'All India Institute of Medical Sciences (Aiims).Ndtv ricorda che Singh ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino Covaxin, l'ultima lo scorso 3 aprile, e cita fonti secondo cui il ricovero sarebbe per "precauzione".Su Twitter Rahul Gandhi, ex leader del Congresso, augura "pronta guarigione" a Singh, sottolineando come "l'India abbia bisogno della sua guida e dei suoi consigli in questo momento difficile".Proprio oggi a Nuova Delhi inizia un periodo di sei giorni di lockdown per contrastare il continuo aumento dei contagi che mette sempre più a dura prova il sistema sanitario.