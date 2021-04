Aarab Bargouthi: "Vi racconto mio padre, il Mandela palestinese"

admpumiddle

L’orgoglio di un figlio per un padre incarcerato da oltre vent’anni. Per Israele è un capo terrorista. Per i palestinesi un eroe della resistenza.

“Vi racconto mio padre”.

Gideon Levy, in collaborazioni con Alex Leval, ha scritto su Haaretz questo ritratto-testimonianza che unisce ricordi personali e riflessioni politiche di stringente attualità. Un regalo per i lettori di Globalist.

“Aarab Barghouti era un bambino quando divenni amico di suo padre, Marwan Barghouti, ed era ancora un bambino quando suo padre fu arrestato dalle forze israeliane e successivamente processato e condannato a cinque ergastoli cumulativi, più 40 anni, dopo essere stato condannato per cinque accuse di omicidio e un'ulteriore accusa di tentato omicidio. L'ultima volta che ho incontrato il padre quando era ancora un uomo libero è stato nel novembre 2001; era ricercato ma non era ancora stato arrestato. Dopo che qualcuno aveva spalmato una sostanza sconosciuta sulle finestre della casa sicura dove dovevamo incontrarci, l'incontro fu spostato altrove. La volta successiva che l'ho visto è stato al tribunale distrettuale di Tel Aviv. Quella fu anche l'ultima volta. Aarab, il suo figlio più giovane, aveva 11 anni quando suo padre fu arrestato, e ora è un bello e imponente studente di 26 anni. Con un kaffiyeh alla moda drappeggiato intorno al collo, si siede per una lunga conversazione su Skype con me dal suo luogo di residenza a San Francisco. La nostra conversazione ha avuto luogo all'inizio di questa settimana, alla vigilia del giorno dell'indipendenza. I boati dei fuochi d'artificio nel cielo di Tel Aviv a volte hanno coperto la sua voce, in quello che è stato un evento surreale: Una conversazione con il figlio dell'"arciterrorista", come viene chiamato suo padre in Israele, durante la celebrazione dell'indipendenza del paese. Solo chi conosce suo padre sa che era un vero uomo di pace, e probabilmente lo è ancora. Suo figlio dice che si identifica pienamente con tutto ciò che suo padre rappresenta.

Aarab, che ha recentemente completato i suoi studi di master in analisi finanziaria e gestione degli investimenti al Saint Mary's College of California, a Moraga, CA, prevede di tornare presto a casa. Diverse offerte di lavoro lo attendono a Ramallah. Non ha intenzione di seguire le orme politiche di suo padre, soprattutto per non far soffrire ancora di più sua madre Fadwa. "Per noi, l'attività politica significa prigione, e lei ha già sofferto abbastanza", dice. Dalla prigione, suo padre lo ha spinto a proseguire gli studi all'estero. In precedenza, Aarab aveva ottenuto una laurea in economia all'università di Bir Zeit, adiacente a Ramallah, dove suo padre aveva studiato scienze politiche. l suo primo ricordo di suo padre risale a una vacanza di famiglia in Tunisia nel 1998 o 1999. Mai prima, e certamente mai dopo, aveva visto suo padre così felice, dice da San Francisco. Nel mio incontro con Marwan, nel novembre 2001, quando i carri armati israeliani erano già a Ramallah, mi disse che era stato al Ramat Gan Safari con i suoi figli circa un mese prima. Aarab non ha visto suo padre, che si stava nascondendo, per circa tre mesi prima del suo arresto, il 15 aprile 2002. Nel novembre 2001, passammo insieme davanti alla sua casa - Marwan la indicò, la guardò e non disse nulla. I suoi figli - tre figli e una figlia - erano probabilmente lì in quel momento, ma lui non osava più entrare. Era convinto di essere destinato ad essere assassinato da Israele.

"Ho paura, ma non sono un codardo", mi ha detto nella piccola auto che trasportava anche le sue due guardie del corpo disarmate. I passanti lo salutavano con la mano. Quattro anni prima, nel Land Day del 1997, mentre guidavamo tra pneumatici in fiamme intorno alla Cisgiordania, aveva chiesto: "Quando capirete che niente spaventa i palestinesi come gli insediamenti? Citava un amico che aveva detto: "Voi israeliani avete un presente ma non un futuro, e noi palestinesi abbiamo un futuro ma non un presente. Dateci il presente e avrete un futuro". Ora, alla vista dei carri armati israeliani in attesa alla fine della strada, ha aggiunto: "Nessuno al mondo riuscirà a spezzare militarmente la volontà di un popolo. Non siamo squadre o organizzazioni. Siamo un popolo". Ha sempre pronunciato la parola ebraica per occupazione, "kibush", con un beit morbido - "kivush". È possibile che abbia imparato durante i suoi lunghi anni in prigione a pronunciarla con un beit duro.

Marwan Barghouti era un fan della squadra di calcio Hapoel Tel Aviv. Diceva di temere il momento in cui i palestinesi avrebbero perso la speranza. Ora, sta morendo di fame per assicurare condizioni più umane alle migliaia di prigionieri palestinesi. Non è il primo sciopero della fame che conduce in prigione, ma è il più grande.

La settimana scorsa, suo figlio Aarab ha lanciato una campagna su Facebook - la "sfida dell'acqua salata" - in cui celebrità arabe e altri sono filmati mentre bevono acqua salata in solidarietà con gli scioperanti della fame palestinesi, per i quali l'acqua salata è il loro unico nutrimento. Domenica prossima si concluderà la terza settimana di sciopero. Aarab è preoccupato per il benessere di suo padre. Solo le sue guardie lo vedono da due settimane, poiché le autorità carcerarie impediscono al suo avvocato di incontrarlo.

"Mio padre è forte, ma non è più un uomo giovane - quest'anno compirà 58 anni", dice Aarab. Lo sciopero si ripercuoterà sulla sua salute, e spero che le autorità carcerarie mostrino umanità e finiscano il loro approccio arrogante di non negoziare con mio padre". I prigionieri non chiedono molto, solo condizioni minime". Al momento dell'arresto di suo padre, Aarab era a casa di suo zio nel villaggio di Kobar, a nord-ovest di Ramallah, dove Marwan Barghouti è nato e cresciuto. Ricorda di aver visto in televisione suo padre che veniva preso in custodia e di essere scoppiato in lacrime. È stato il momento peggiore della sua vita, che non dimenticherà mai. Né pensava che il momento sarebbe durato così a lungo. Solo otto mesi dopo ha incontrato per la prima volta suo padre in prigione, insieme a suo fratello maggiore Sharaf. "Ricordo che ero spaventato", ricorda. "Abbiamo attraversato qualcosa come 20 porte. Papà era in isolamento, e quando siamo arrivati, due guardie lo sorvegliavano dalla sua parte e dalla nostra, e c'erano molte telecamere intorno a noi. "Mi è piaciuto il modo in cui ci ha rafforzato e confortato", continua Aarab. "Non voleva mostrare alcun segno di debolezza davanti a noi. Lui è sempre positivo. Sapevo già allora il tipo di interrogatori e di torture che aveva subito, ma come al solito, il sorriso non lo abbandonava mai. Tutto quello che voleva era che noi ci sentissimo bene".

In un'occasione, Aarab è stato portato a una sessione del tribunale durante il processo di suo padre, ed è stato schiaffeggiato da un membro di una famiglia israeliana in cui qualcuno era stato ucciso. Fino al suo 16° compleanno, Aarab ha visto suo padre due volte al mese - estenuanti viaggi di 20 ore alla prigione di Be'er Sheva per visite di 45 minuti con un divisorio tra loro. Dopo aver compiuto 16 anni, gli è stata concessa solo una visita all'anno. Negli ultimi cinque anni, Israele gli ha permesso solo tre visite, e negli ultimi due anni non ha mai visto suo padre.

Sua sorella, Ruba, visita il padre due volte all'anno. In un'occasione, ha portato la sua figlia di 8 mesi, Talia, ma le guardie carcerarie hanno rifiutato di lasciarla entrare anche solo per un momento, con la motivazione che non era un parente di primo grado. Talia ora ha 4 anni e ha una sorellina, Sarah. Nessuna delle due ha incontrato il nonno. Lo conoscono solo dalle foto.

La visita di Aarab due anni fa alla prigione di Hadarim, vicino a Netanya, rimane impressa nella sua memoria. "Ricordo piccoli dettagli", dice. "Ho visto i capelli bianchi che erano improvvisamente apparsi nella sua barba, e aveva anche altri capelli bianchi sulla testa. Ho visto gli occhi più rossi. Sinceramente, l'ho visto invecchiare. Tutti pensano che queste visite lo rafforzino, ma lui rafforza noi. Quell'uomo è incredibile. Può dare speranza e forza a tutto un popolo. Per tutto il tragitto verso di lui, penso a come rafforzare il suo spirito - ma lui rafforza me. Mi parla del futuro. Mi spinge a studiare. È lui che mi cambia la vita, è il mio maestro di vita. Mi ha spinto a studiare, e ogni volta che studio mi ricordo del suo sorriso".

Suo padre è stato condannato da un tribunale israeliano per cinque accuse di omicidio, dico ad Aarab; è chiaro che per gli israeliani è un terrorista.

"È stato un processo politico che non si è basato su nessuna prova o fatto", risponde Aarab. "Mio padre è stato corretto e chiaro: ha negato tutto e ha sostenuto che era un processo politico. È stato condannato a cinque ergastoli. Anche [Nelson] Mandela è stato condannato all'ergastolo. Mio padre è un uomo di pace. Ha sempre cercato la pace. L'unica cosa a cui non rinuncerà saranno i diritti del suo popolo. Chiedete a qualsiasi palestinese - non solo in Palestina ma in tutto il mondo - e più del 90% sarà d'accordo che la politica di mio padre e il suo pensiero su una soluzione sono la strada giusta. Lui non chiede molto, ma il governo israeliano non vuole persone che cercano i diritti del popolo palestinese".

"Anche in prigione, mio padre cerca la pace. Nulla cambierà questo. Solo la propaganda israeliana lo presenta come un terrorista. Anche Nelson Mandela è stato dipinto come un terrorista. Ha passato 27 anni in prigione. E poi è diventato un eroe e ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Mio padre è un terrorista esattamente come Nelson Mandela. Agli israeliani voglio dire: Se ammirate Mandela, dovete sapere che mio padre sta ripetendo la storia di Mandela. E se non stimate Mandela, non mi interessa cosa pensate. Sono certo che un giorno gli israeliani giungeranno alla conclusione che l'unica soluzione è la pace, e non avrete mai un altro partner come lui. Un giorno gli israeliani vedranno chi è Marwan Barghouti".

Cosa avrebbe suggerito a suo padre di fare diversamente? "Quando guardo lui e il suo percorso, penso che sia perfetto. Mio padre non è un pacifista e non è un terrorista. Mio padre è una persona comune che lotta per i diritti del suo popolo. Se solo non fosse in prigione. Ha sacrificato la sua vita per il bene della giustizia. Questo è qualcosa di nobile. Si vive una volta sola, e lui ha scelto il modo migliore per vivere".

Così Levy.

"La mia liberazione è destinata ad avvenire, prima o poi", ebbe a dire Marwan Barghouti, in un'intervista scritta a Le Monde. "Israele dovrà liberare me, me e gli altri. Durante questi ultimi decenni, è già successo grazie allo scambio di prigionieri o attraverso la discussione politica".

Una donna coraggiosa

"Nel 1996, quando ci furono le prime elezioni politiche palestinesi, Marwan era fra i più convinti sostenitori del processo di pace di Oslo" racconta la moglie Fadwa, dal suo ufficio con vista sul mausoleo dell'ex leader palestinese Yasser Arafat. "Ma purtroppo dopo qualche anno, nel 2000, si rese conto che il governo israeliano non aveva alcuna intenzione di mantenere gli impegni presi. Non sgomberavano le terre che avrebbero dovuto cedere secondo gli accordi, né mettevano freno agli insediamenti, anzi in quel periodo li raddoppiarono. I check -point dell'esercito rendevano la nostra vita impossibile. Così Marwan capì che era una trappola, e cominciò a predicare la resistenza". E’ un passaggio della bella intervista di David Lerner a Fadwa Barghouti per il Venerdì di Repubblica. Era il 9 novembre 2020, ventesimo anniversario della seconda Intifada, l’”Intifada dei kamikaze”. "Per lui - ricorda Fadwa - la resistenza doveva essere esercitata solo all'interno delle frontiere del 1967, ma durante un'intifada la situazione diviene caotica. È impossibile tenere tutti sotto controllo. Gli israeliani ne fecero il capro espiatorio perché era il leader più popolare. Già progettavano di uccidere Arafat, come poi fecero (la congettura che non sia morto per cause naturali è diffusa nel campo palestinese, ndr), e volevano mettere fuori gioco i suoi possibili eredi".

Presidente in pectore

Barghouti, otterrebbe il maggior numero di voti se si dovesse candidare alla presidenza, secondo quanto affermato dal direttore del Centro palestinese per la politica e la ricerca, Khalil Shikaki.

Parlando dell’ultimo sondaggio condotto dal suo centro, Shikaki ha affermato che il 78% degli elettori palestinesi dovrebbe votare alle prossime elezioni generali. Secondo il sondaggio, il 27% degli elettori voterebbe nella lista di Hamas, il 24% in quella di Fatah, il 20% nella lista di Barghouti ed il 7% nella lista di Mohammad Dahlan, anche lui membro di Fatah.

Shikaki ha affermato che il sondaggio ha chiesto ai partecipanti di scegliere il loro candidato presidenziale preferito, ed il 22% ha scelto Marwan Barghouti, il 14% ha scelto Ismail Haniyeh, il 9%, l’attuale presidente Mahmoud Abbas ed il 7% Dahlan.

Il condizionale sulla sua candidatura alle presidenziali si è sciolto l’altro giorno. Il Mandela palestinese correrà. Scrive Michele Giorgio, storico corrispondente de Il Manifesto da Gerusalemme: “Barghouti intende presentarsi anche alle presidenziali del 31 luglio, in sfida all’anziano presidente Abu Mazen (85 anni), candidato ufficiale di Fatah. Alle legislative parteciperà un altro noto prigioniero in carcere in Israele, Ahmed Saadat, segretario del Fronte popolare (Fplp, sinistra marxista), che sarà a capo della lista del suo partito. Barghouti includerà, si dice, nella sua lista altri membri di Fatah che chiedono un cambiamento radicale nella linea voluta da Abu Mazen e candidati indipendenti. Si vocifera che potrebbe allearsi con Nasser Qudwa, espulso nei giorni scorsi da Fatah e nipote dello scomparso leader palestinese Yasser Arafat. La mossa di Barghouti ha generato preoccupazione e rabbia ai vertici del partito. Il prigioniero politico, sebbene sia dietro le sbarre, ha le carte in regola per vincere le elezioni almeno in Cisgiordania, grazie alla sua popolarità intaccata solo in parte da 19 anni di detenzione. E può infliggere una sconfitta sonora anche al movimento islamico Hamas dato per favorito fino a ieri non solo a Gaza, la sua roccaforte”.