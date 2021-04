Fauci invita alla cautela: "Fino a che la scienza non dirà il contrario, indosseremo la mascherina"

admpumiddle

Sembra passata una vita da quando alla Casa Bianca comandava l’ideale negazionista di Trump e la pandemia mieteva migliaia di morti.

Adesso la cautela è massima, come evidenziato dalle parole del tanto bistrattato virologo Fauci.

“E' necessario continuare a indossare la mascherina per proteggersi dal coronavirus anche se procede la campagna vaccinale e fino a quando la scienza non dimostra il contrario. Il che dipende da molte variabili e potrebbe prolungare l'uso della mascherina fino al 2022. Lo ha dichiarato l'immunologo Antony Fauci, volto simbolo della lotta contro la pandemia negli Stati Uniti, in un'intervista a Fox News. ''E' probabile che se vieni vaccinato, non diffonderai l'infezione nel caso in cui tu venga contagiato e non avrai alcun sintomo. Non c'è dubbio su questo", ha detto Fauci, spiegando che ''arriveranno studi che ce lo confermeranno in modo definitivo''.

Per cui, ha proseguito Fauci, ''quando questo accadrà potremmo dire che le persone vaccinate possono non indossare la mascherina'', ma ''vorrei essere prudente, aspettiamo di avere i dati'' scientifici. Le variabili, comunque, sono molte e ''se continueremo ad avere un aumento di casi potremmo continuare a dover indossare le mascherine nel 2022'', ha aggiunto il direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive.