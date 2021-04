Di Maio e Blinken festeggiano il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche: "Mai così uniti"

admpumiddle

Un rapporto diplomatico che prosegue nelle parole e nei fatti quello tra Italia e Stati Uniti, suggellato dal rinnovamento della stima reciproca evidenziata da Di Maio e Blinken, nel 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra il nostro paese e gli Usa.

“Il 2021 sarà un anno cruciale per voltare finalmente pagina sulla pandemia e realizzare un cambio di paradigma nel modo in cui affrontiamo le sfide comuni del cambiamento climatico e della ripresa economica. L’Italia e gli Stati Uniti lavoreranno insieme e al fianco dei partner internazionali in tutte le sedi multilaterali pertinenti per favorire l’accesso globale ai vaccini, per innalzare il livello di ambizione sui temi climatici e per avviare la ripresa post-pandemica lungo un percorso di sostenibilità ambientale e sociale. Negli ultimi settantacinque anni, i nostri legami si siano progressivamente rafforzati e la nostra amicizia sia diventata sempre più profonda”.

“In questo periodo di sfide globali senza precedenti - dal Covid-19 ai cambiamenti climatici, dall’autoritarismo agli sconvolgimenti economici e tecnologici - la forza del partenariato tra l’Italia e gli Stati Uniti non è mai stata così importante”, aggiungono sottolineando che “le soluzioni alle sfide di oggi richiedono una leadership coraggiosa e unità di intenti all’interno della comunità transatlantica. Ora è il momento di dare nuovo slancio alle relazioni transatlantiche e rafforzare la cooperazione tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti a tutti i livelli”.

“In tema di sicurezza, il nostro impegno reciproco in ambito Nato è saldo”, proseguono. “La stabilità nel Mediterraneo allargato, che si estende dall’Afghanistan al Sahel, è un obiettivo prioritario della nostra cooperazione”, aggiungono Di Maio e Blinken, ricordando che Italia e Usa sostengono “il popolo e le istituzioni libiche nel loro percorso verso elezioni libere e corrette e verso una soluzione politica sostenibile alla crisi, nel quadro delle Nazioni Unite”.

“In Afghanistan - ricordano - le truppe italiane e americane operano spalla a spalla da vent’anni e non permetteremo ai terroristi di usare il suolo afghano per minacciare la nostra sicurezza e quella dei nostri alleati. Lavoriamo inoltre assieme per individuare soluzioni alle crisi in Yemen, Siria, Iran, Myanmar, nel Sahel e nel Corno d’Africa”.

“L’Italia e gli Stati Uniti condividono la ferma convinzione che il rispetto dei diritti di tutti gli esseri umani sia il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”, si legge ancora nell’editoriale, in cui Roma e Washington rinnovano “l’impegno nel contrastare ogni forma di discriminazione e intolleranza, che sia di razza, sesso, età, disabilità, orientamento sessuale, identità di genere, religione o credo”. “Il ritorno degli Stati Uniti nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite rappresenta un rinnovato impegno per promuovere i nostri valori comuni nei consessi multilaterali - concludono il ministro italiano e il segretario di Stato Usa -. Per questo, intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione in materia di diritti umani.

