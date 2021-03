Fauci rivela: "Con Trump io e la Brix dovevamo fare il poliziotto buono e quello cattivo"

admpumiddle

outstream

Le pene di avere a che fare con un negazionista nemico della scienza.Anthony Fauci e la collega alla guida della task force anti Covid della Casa Bianca Deborah Brix adottarono la "strategia" del "good cop/ bad cop", il poliziotto buono e il poliziotto cattivo per gestire Donald Trump.Lo ha rivelato il virologo in un'intervista alla Cnn in cui ha ripercorso i difficili mesi di gestione della pandemia con l'ex presidente alla Casa Bianca."Io ero il poliziotto cattivo, lei era il poliziotto buono", ha detto Fauci sottolineando che per lui era più "facile dire apertamente le cose", anche in contrasto con Trump, perché aveva alle spalle il sostegno del National Institutes of Health, mentre per Brix "era più difficile" dal momento che era interna alla Casa Bianca, "aveva l'ufficio proprio lì nella West Wing".Nell'intervista, Fauci racconta anche come l'appello che Trump fece, lo scorso aprile, via Twitter a "liberare" la Virginia e il Michigan, per chiedere la fine del lockdown, lo "colpì come un pugno nel petto, mi sconvolse perché era un tale colpo a quello stavamo cercando di fare" in termini di misure per contrastare la diffusione del virus.