Trump aizza nazisti e estremisti: "Dovete combattere, non concediamo la vittoria"

Un comizio da vero golpista, chiedendo fino in fondo che si impedisca la vittoria de legittimo vincitore, ossia Biden.Così in un comizio a Washington davanti a nazisti, suprematisti bianchi e estremisti di destra ha detto: "Non molleremo mai, non concederemo la vittoria. Biden ha avuto 80 milioni di voti con i computer e Pence può ancora vincere le elezioni"Intanto continua a lanciare accuse di frodi elettorali, non supportate però da prove. "Gli Stati vogliono rivedere i loro voti. Hanno scoperto di avere votato con la frode. Le assemblee legislative non hanno mai dato la loro approvazione. Lasciamoglielo fare. Siate forti!", scrive su Twitter il presidente Usa, rivolgendosi anche ai suoi sostenitori che oggi si sono dati appuntamento a Washington.In un altro tweet, Trump afferma che "la notte scorsa sono state trovate 50mila schede elettorali", senza fornire ulteriori dettagli. "Il nostro processo elettorale è peggio di quello di un Paese del Terzo Mondo", aggiunge. E poi, in un altro tweet, forse a testimonianza di quale considerazione abbia per il Messico, il presidente Usa afferma: "Perfino il Messico usa i certificati elettorali".In un altro tweet, infine, il presidente Usa afferma che "il Partito repubblicano e, cosa più importante, il nostro Paese, hanno bisogno più che mai della Presidenza. Il potere di veto. Rimanete forti!".