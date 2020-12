Il delirio populista di Trump: non firma il piano di aiuti e rilancia con '2000 dollari per ogni americano'

Donald Trump sta facendo resistenze nel firmare il provvedimento di stimoli all'economia per 900 miliardi di dollari, che prevede 600 dollari per ogni americano. Trump, in un delirio populista, ne vuole dare 2000 e su twitter continua ad annunciarlo, aggiungendo anche "ricordate che è tutta colpa della Cina".I repubblicani stessi sono contrari alla proposta di Trump e la mancata firma sul provvedimento li metterebbe in seria difficoltà dato che milioni di americani vivono nell'incertezza e stanno aspettando questi ristori.