Gentiloni: "L'Europa al Covid ha risposto unita, i sovranisti sono sconfitti"

Paolo Gentiloni, commissario europeo all'economia, nel corso di un incontro online organizzato dal Pd a Bruxelles, ha dichiarato: "Con la risposta collettiva alla pandemia di Covid-19 ha vinto l'Europa, e non era scontato. E hanno perso le posizioni degli egoismi nazionalisti antieuropei"."È un risultato che non è mai acquisito per sempre - continua Gentiloni - ma ha invertito la rotta" rispetto ad una stagione "molto complicata", in cui la "tempesta perfetta" del referendum britannico sulla Brexit, la crisi migratoria del 2015 e "le conseguenze della crisi finanziaria" avevano messo in "vera difficoltà il progetto europeo".Il 2020 ha segnato la "rivincita del progetto europeo", cosa che ha anche una "dimensione italiana", visto che il governo ha una "identità europeista che lo caratterizza in modo molto marcato", conclude Gentiloni.