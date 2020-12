In Italia altri 761 morti di Covid mentre la politica discute solo di riaperture

Dati terribili che non colpiscono più nessuno mentre la politica e le corporazioni parlano solo - si perdoni il gioco di parole - di come limitare le limitazioni.

Sono 18.727 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 190.416 tamponi. Calano i decessi giornalieri: 761, rispetto alle 887 vittime di giovedì. Continuano a calare le terapie intensive (-26) e i ricoveri nei reparti Covid (-526). La Regione con il maggior incremento di contagi è il Veneto (3.883 su 16.300 test), segue la Lombardia (2.938 su 32.871 test).

Tasso di positività stabile al 9,8% I tamponi effettuati per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 sono quasi 20mila in più in rispetto a giovedì, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è del 9,8%, stabile rispetto al 9,9% del 10 dicembre.

I pazienti in terapia intensiva sono in totale 3.265 Sono 3.265 i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 26 unità nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 208 nei reparti ordinari ci sono invece ricoverate 28.562 persone, in calo di 526 unità rispetto a giovedì.