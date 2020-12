Obama: "La mia eredità politica è la salute e la lotta ai cambiamenti climatici"

L'ex presidente Usa Barack Obama in un'intervista a "La Vanguardia" ha ripercorso il suo operato negli otto anni alla Casa Bianca.

"Quando mi viene chiesto della mia eredità, vengono sicuramente in mente i risultati del nostro governo. La salute, aver salvato l'economia dal rischio di una nuova Grande Depressione, la lotta al cambiamento climatico".

"Ma penso anche molto - aggiunge - all'attivismo e al progresso che la nuova generazione incarna oggi. E' come una staffetta: corriamo con tutte le forze per il tempo che ci viene assegnato e poi passiamo il testimone alla successiva. Non posso fare a meno di essere tremendamente ispirato da ciò che stiamo vedendo in tutto il mondo: giovani, non più grandi delle mie figlie, che guidano la lotta contro il cambiamento climatico, la disuguaglianza, le ingiustizie razziali e tutto il resto. Ciò significa che, anche se ho ancora delle cartucce da bruciare, qualsiasi eredità che potrei lasciare sarà senza dubbio perfezionata da chi mi accompagna e da chi segue il mio cammino molto tempo dopo che me ne sarò andato".