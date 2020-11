Sullivan: "Il Covid ha dimostato come una minaccia esterne può essere distruttiva"

Il prossimo consigliere per la Sicurezza Nazionale per l’amministrazione Biden ha avvisato il presidente eletto: “Dal primo giorno alla Casa Bianca la squadra di sicurezza di Joe Biden dovrà fronteggiare le nuove sfide che vengano dall'epidemia e dai cambiamenti climatici”.

Il prossimo gennaio Sullivan diventerà, a 43 anni, il più giovane consigliere per la Sicurezza Nazionale degli ultimi 60 anni.

Nell'intervista a politico, Jake Sullivan, che ha alle spalle un curriculum da enfant prodige, laurea a Yale, la prestigiosa Rhodes Scholarship per studiare ad Oxford, e poi la politica prima alla Casa Bianca con Biden e poi gli anni trascorsi al fianco di Hillary Clinton come direttore politico del dipartimento di Stato e consigliere poi della sua campagna elettorale, sottolinea la convinzione che "gli americani ora comprendano, meglio che in un altro momento, che una minaccia che arriva dall'esterno può causare grande distruzione e catastrofica perdita di vita umane".

"Quindi essere aperti al dialogo con il mondo, essere presenti con i nostri diplomatici e professionisti della sanità ed essere parte delle istituzioni e dei sistemi che possono aiutare a controllare e prevenire le minacce prima che arrivino da noi - ha aggiunto - questo è profondamente importante per le famiglie dei lavoratori di questo Paese".

In particolare, Sullivan intende fare della salute pubblica una priorità permanente della sicurezza nazionale ed in questo quadro invia anche un messaggio non tanto conciliante alla Cina: "il modo per essere sicuri che questo non accada più è inviare un chiaro messaggio alla Cina che gli Stati Uniti ed il resto del mondo non accetteranno una circostanza in cui non abbiamo un effettivo sistema di sorveglianza della salute pubblica, con una dimensione internazionale in Cina ed in tutto il mondo".