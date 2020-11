Spregevole Trump: prima di andarsene vuole reintrodurre i plotoni d'esecuzione

Un boia. Una persona spregevole che vuole fare del male fino all’ultimo: Donald Trump vorrebbe reintrodurre i plotoni di esecuzione per le condanne a morte federale prima di lasciare la Casa Bianca il prossimo 20 gennaio. E' quanto rivela ProPublica, sito di giornalismo investigativo americano, in un articolo sulle decine di misure, tutte di chiara connotazione politica, che l'amministrazione Trump si sta affrettando a varare prima della conclusione del mandato del presidente.Secondo il sito, la Casa Bianca ha approvato la misura lo scorso 6 novembre e quindi potrebbe essere varata da un momento all'altro. La misura arriva dopo che il dipartimento di Giustizia di Trump ha interrotto la moratoria ventennale delle esecuzioni federali e negli ultimi mesi ha mandato a morte otto condannati alla pena capitale da tribunali federali, l'ultimo giovedì scorso. Da qui al 20 gennaio sono state fissate le esecuzioni di altri cinque condannati, compresa la prima di una donna in oltre 60 anni. E' stata infatti fissata per il 12 gennaio, quindi una settimana prima dell'insediamento di Joe Biden che è contrario alla pena di morte, l'esecuzione di Lisa Montgomery, dopo che i giudici hanno spostato la data fissata per dicembre dopo che i suoi avvocati si sono ammalati di Covid.L'eventuale approvazione della misura per ristabilire i plotoni di esecuzione avrebbe solo un valore simbolico, dal momento che è stato già stabilito che queste esecuzioni dovranno avvenire per iniezione letale. "L'idea dell'amministrazione Trump è di far arrivare le cose sulla gazzetta ufficiale, poi lasciando poi questi macini sul cammino della nuova amministrazione", afferma un esperto interpellato da Propublica. TRa le altre misure che l'amministrazione Trump sta cercando di varare una per escludere i transgender dai ricoveri federali per homeless ed un'altra per allentare le misure per il risparmio idrico che limitano la portata delle docce, un problema di cui molte volte Trump si è lamentato.