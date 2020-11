Fauci ottimista: "Se il vaccino sarà dato a tutti entro il 2021 il Covid non sarà più una minaccia"

Parole di speranza. E speriamo che il virologo più odiato da sovranisti e trumpiani abbia ragione.

"Spero che i paesi ricchi investano risorse per rendere accessibile il vaccino anche alla popolazione meno abbiente. Se avremo abbastanza dosi alla fine del 2021, avremo un calo dell'infezione tale da non costituire più una minaccia, ma il virus non sarà soppresso completamente. Probabilmente saranno necessari un paio di anni per vaccinare tutti".

Lo ha detto Anthony Fauci, immunologo della Casa Bianca, al Tg1.

In merito alla ricerca sul vaccino e ai tempi brevi sulla sperimentazione, Fauci spiega: "La preoccupazione è comprensibile ma la gente deve capire che la velocità è il riflesso di importanti avanzamenti scientifici. I tempi oggi sono molto più brevi, l'approccio è molecolare. In giorni o settimane si possono fare progressi che prima richiedevano anni, senza compromettere la sicurezza e la completezza della ricerca scientifica".

Negli Stati Uniti non c'è stata una risposta unitaria, dove si è sbagliato? "Gli Stati Uniti sono formati da Stati che hanno un notevole grado di autonomia, per questo molte misure sono state lasciate alla loro discrezione. Anche voi, in Italia - risponde Fauci - avete diverse regioni: Lombardia, Piemonte, Sicilia, Liguria. Andrebbero stabiliti alcuni principi fondamentali, validi per tutti: obbligo di indossare la mascherina, distanziamento sociale, evitare assembramenti, lavarsi le mani il più spesso possibile".