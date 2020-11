Trump fuori di testa: "Stanno tentando di rubare le elezioni, non lo consentiremo"

Un addio penoso, all'altezza dello squallore di una presidenza nella quale è stato fomentato il razzismo, l'egoismo e la guerra alla scienza e ai cambiamenti climatici poer non disturbare troppo gli affari suoi e dei suoi scherani.



Senza sosta la nuova raffica di tweet di Donald Trump per denunciare fantomatici brogli alle presidenziali del 3 novembre."I democratici radicali di estrema sinistra, assieme ai loro partner, i Media delle Fake News, stanno tentando di RUBARE questa Elezione. Non glielo permetteremo!", ha scritto il presidente Usa sul suo account Twitter, dopo una serie di messaggi in cui ribadisce in un modo o nell'altro di essere lui il vincitore, quasi due settimane dopo il voto e mentre i ricorsi presentati in vari Stati non sembrano sortire alcun risultato a lui favorevole.

E anche questa volta twitter ha segnalato come ingannevoli i commenti dello xenofobo