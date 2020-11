Ilaria Capua: “Spero che Biden rimuova gli ostacoli messi da Trump per i visti ai ricercatori”

I guasti di uno xenofobo al potere che oltre a essere nemico della scienza è anche un nemico della ricerca scientifica."C'è un problema grandissimo con i visti delle persone che vogliono venire negli Stati Uniti, a causa del Governo Trump. Mi auguro che sia una delle prime cose che Biden voglia sistemare, perché questo altera completamente il flusso di ricercatori".Lo ha detto Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center dell'università della Florida, ospite su Radio Uno a 'Un giorno da pecora', parlando delle elezioni del presidente Usa."Ci sono tanti europei negli Stati Uniti che lavorano con me, o in gruppi che collaborano con il mio, che non possono tornare a casa per Natale perché hanno paura di non riuscire a rientrare", ha concluso Capua.