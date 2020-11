Stop al sovranismo: Biden ripudia l' 'America first' di Trump

Addio 'America First': il presidente eletto Joe Biden ha intenzione di tagliare i ponti con gli ultimi 4 anni ed eliminare il motto programmatico di Donald Trump, ripreso dai sovranisti di tutto il mondo. Dallo stato del Delaware, Biden ha dichiarato che ripudierà il 'Prima l'America' e di aver già parlato telefonicamente con molti leader mondiali tra cui Boris Johnson, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Justin Trudeau."L'atteggiamento dei leader che mi hanno chiamato è stato "energico", ha spiegato. "Mi sento bene" pur ammettendo che "erediterà un Paese diviso" in "un mondo allo sbando" a causa della pandemia di coronavirus.Biden ha detto che il suo segnale al mondo è stato: "L'America è tornata. Siamo di nuovo in gioco. Non sarò "solo America".