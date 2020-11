L'appello di Biden: "Non importa chi avete votato, mettete la mascherina per salvare vite"

Non è formalmente ancora il presidente eletto e sul cammino verso la Casa Bianca ci sono i ricorsi di Trump.



Ma parla, come è giusto che sia, da presidente: il processo di approvazione di un vaccino contro il Covid-19 deve essere guidato dalla scienza in maniera che l'opinione pubblica possa avere fiducia nel fatto che sia sicuro ed efficace".E' quanto ha detto oggi Joe Biden dopo il primo briefing con la sua task force contro il coronavirus, secondo quanto riferisce la stampa americana.E poi: "Non importa per chi avete votato, per chi eravate in favore prima delle elezioni, non importa che partito, che punto di vista sostenevate, ma per i prossimi mesi indossate una mascherina, possiamo salvare decine di migliaia di vite, non la vita di americani democratici, ma la vita di americani", ha dichiarato il Presidente eletto americano Joe Biden dopo un briefing con la sua nuova squadra per il covid.

"Sarò il presidente per ogni americano, la selezione è finita, è il momento di accantonare la partisanship, di finire di demonizzarci l'uno con l'altro, dobbiamo unirci e sanare il paese per affrontare in modo efficace questa crisi come un solo paese. Uniti per obiettivo condiviso, sconfiggere questo virus. Mentre prosegue il lavoro per un vaccino sicuro ed efficace, la cosa più efficace che possiamo fare per fermare la diffusione del covid è indossare una mascherina, che rimane l'arma più importante contro il virus per il futuro prossimo".

Ultima considerazione sul vaccino: “È chiaro che il vaccino contro il Covid-19 non sarà ampiamente disponibile per molti mesi".